YouTube тестирует синхронный перевод роликов на разные языки

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Компания Google анонсировала новую функцию YouTube, которая будет переводить голосовые дорожки роликов на разные языки с помощью ИИ.Для реализации этого проекта крупнейший в мире поисковик привлёк команду разработчиков из стартапа Aloud, который специализируется на создании сервиса по дубляжу на базе искусственного интеллекта. Однако, в отличие от функции синхронного перевода в Яндекс Браузере, фича Google должна быть активирована автором ролика.Сначала инструмент транскрибирует видео, предоставляя автору стенографию голосовой дорожки, которую можно просмотреть и отредактировать. Затем ИИ переводит и производит дубляж.YouTube уже тестирует инструмент с сотнями создателей контента по всему миру, но пока сервис Aloud доступен на английском, испанском и португальском языках.В качестве демонстрации возможностей этого нововведения можете посмотреть ролик с канала Amoeba Sisters. Нажмите на значок шестерёнки и выберите нужную аудиодорожку.В будущем YouTube планирует добавить и другие возможности синхронного перевода роликов.