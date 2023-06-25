YouTube вернул удобнейшую настройку, которую так любили пользователи



Видеохостинг YouTube начал возвращать настройку, которую ранее удалил из приложения и сайта. Об этом пишут в PCmag.



Согласно источнику, речь идет о самом популярном и удобном методе сортировки видеороликов — по дате добавления. Этим фильтром пользовались очень многие зрители YouTube и их крайне возмутило, когда настройка вдруг пропала. Без нее приходилось искать нужный ролик простым скроллингом ленты.



Хотя позднее YouTube подтвердил, что сортировка по времени «устарела», теперь она вновь тихо возвращается в веб-версию видеохостинга, а также в мобильные приложения. Новый-старый фильтр пока появился не у всех, так что, возможно, Google хочет понять, насколько он востребован.



Скорее всего, в ближайшее время сортировка по дате добавления видео появится у всех пользователей, и это отличная новость для постоянных зрителей видеохостинга.