YouTube вернул удобнейшую настройку, которую так любили пользователи

Олег

YouTube


Видеохостинг YouTube начал возвращать настройку, которую ранее удалил из приложения и сайта. Об этом пишут в PCmag.

Согласно источнику, речь идет о самом популярном и удобном методе сортировки видеороликов — по дате добавления. Этим фильтром пользовались очень многие зрители YouTube и их крайне возмутило, когда настройка вдруг пропала. Без нее приходилось искать нужный ролик простым скроллингом ленты.

Хотя позднее YouTube подтвердил, что сортировка по времени «устарела», теперь она вновь тихо возвращается в веб-версию видеохостинга, а также в мобильные приложения. Новый-старый фильтр пока появился не у всех, так что, возможно, Google хочет понять, насколько он востребован.

Скорее всего, в ближайшее время сортировка по дате добавления видео появится у всех пользователей, и это отличная новость для постоянных зрителей видеохостинга. 

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Источник:
PCmag
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