Как слушать YouTube с выключенным экраном без подписки Premium на iPhone

Откройте нужное вам видео в Safari

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Включайте воспроизведение видео и выключайте экран

В мини-плеере на локскрине нажмите Play.

Прошло почти два года с момента, когда в России отключилась реклама на YouTube, а значит подписка Premium стала почти бесполезной. Однако несколько приятных опций она всё же предлагает, и она из них — воспроизведение в фоновом режиме.Это может быть полезно, если вы хотите послушать познавательный ролик с выключенным дисплеем — чтобы положить смартфон в карман, или же просто не разряжать аккумулятор. По умолчанию без Premium сделать это нельзя, но вот метод обхода:Готово! Ролик продолжит воспроизводиться до конца. Следующий не запустится автоматически, его придется включить вручную.