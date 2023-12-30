Как слушать YouTube с выключенным экраном без подписки Premium на iPhone

Олег

YouTube


Прошло почти два года с момента, когда в России отключилась реклама на YouTube, а значит подписка Premium стала почти бесполезной. Однако несколько приятных опций она всё же предлагает, и она из них — воспроизведение в фоновом режиме.

Это может быть полезно, если вы хотите послушать познавательный ролик с выключенным дисплеем — чтобы положить смартфон в карман, или же просто не разряжать аккумулятор. По умолчанию без Premium сделать это нельзя, но вот метод обхода:

  • Откройте нужное вам видео в Safari
  • Нажмите на кнопку «аА»
  • Выберите «Запросить настольный веб-сайт» — страничка перезагрузится
  • Включайте воспроизведение видео и выключайте экран
  • В мини-плеере на локскрине нажмите Play.

YouTube

Готово! Ролик продолжит воспроизводиться до конца. Следующий не запустится автоматически, его придется включить вручную. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4741
Mers
Зачем включать какие-то запросы, если оно и так работает…
Сегодня в 00:51
#
+70
Newcomer
В Safari на iOS 16 видео включаете на весь экран и нажимаете воспроизвести после блокировки.
Сегодня в 08:41
#
+281
Gandalf2021
Для тех, кто любит отдельные приложения есть X.app в апсторе с той же функцией прослушивания на локскрине…
час назад в 11:27
#
+281
Gandalf2021 Gandalf2021
Он ещё режим картинка в картинке даёт, можно видео прятать сбоку экрана и вытаскивать когда надо…
час назад в 11:29
#