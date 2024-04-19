На Android-смартфоны приходит киллер-фича из iPhone 15 Pro. Любители YouTube будут рады



Компания Google начала развертывание нового видеокодека для улучшенной совместимости с YouTube и другим контентом. Об этом пишет 9to5Google.



Как известно, недавно YouTube начал переход на видеокодек AV1, который всё чаще называют следующим большим шагом в индустрии контента. Однако на смартфонах и планшетах его поддержка — редкий случай, поскольку AV1 требует аппаратной совместимости. Например, Apple добавила кодек лишь в iPhone 15 Pro, поскольку его чип A17 Pro аппаратно поддерживает AV1.







Теперь же стало известно, что Google нашла способ обеспечить программную совместимость уже существующих Android-смартфонов с AV1. Для этого компания провела совместную работу с командой VideoLAN (создатели плеера VLC) и тихо начала распространять их программный декодер dav1d в свежем обновлении Google Play.



В ближайшее время все смартфоны под управлением Android 12 и новее смогут воспроизводить AV1-видео с YouTube и других источников. Большинство из них получат поддержку как минимум 720p30fps. В дальнейшем, когда YouTube полностью перейдет на AV1, это обновление позволит комфортно смотреть ролики даже со старых смартфонов.