Shorts

Компания Google объявила о запуске сервиса Shorts для российских пользователей. Отдельного приложения для Shorts нет, новый сервис встроен непосредственно в YouTube.

Создавать короткие видео должно быть просто и увлекательно. Поэтому с самого запуска YouTube Shorts авторам и исполнителям доступны разные полезные функции. Например, можно снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик, записывать видео с музыкой и менять скорость записи. А недавно мы добавили ещё больше функций. Теперь авторы и исполнители могут:

 — добавлять текст в определенные части видео
 — делать семплы аудио из других роликов Shorts, обрабатывать такие отрывки и вставлять их в свои короткие видео
 — делать семплы аудио из миллиардов обычных роликов на YouTube
 — добавлять автоматические субтитры
 — записывать ролики продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте YouTube Shorts
 — добавлять к коротким видео отрывки, сохраненные в галерее телефона
 — накладывать базовые фильтры для коррекции цвета

Изначально сервис коротких видео Shorts был доступен в рамках тестирования в США, Индии и нескольких других странах. Российские пользователи тоже могли смотреть эти ролики, но создавать им было позволено только избранным авторами. В течение ближайших недель любой пользователь YouTube в России сможет начать полноценно использовать Shorts, в том числе выкладывать свой собственный контент и наращивать аудиторию.


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