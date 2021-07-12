Компания Google объявила о запуске сервиса Shorts для российских пользователей. Отдельного приложения для Shorts нет, новый сервис встроен непосредственно в YouTube.
Создавать короткие видео должно быть просто и увлекательно. Поэтому с самого запуска YouTube Shorts авторам и исполнителям доступны разные полезные функции. Например, можно снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик, записывать видео с музыкой и менять скорость записи. А недавно мы добавили ещё больше функций. Теперь авторы и исполнители могут:
— добавлять текст в определенные части видео
— делать семплы аудио из других роликов Shorts, обрабатывать такие отрывки и вставлять их в свои короткие видео
— делать семплы аудио из миллиардов обычных роликов на YouTube
— добавлять автоматические субтитры
— записывать ролики продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте YouTube Shorts
— добавлять к коротким видео отрывки, сохраненные в галерее телефона
— накладывать базовые фильтры для коррекции цвета
Изначально сервис коротких видео Shorts был доступен в рамках тестирования в США, Индии и нескольких других странах. Российские пользователи тоже могли смотреть эти ролики, но создавать им было позволено только избранным авторами. В течение ближайших недель любой пользователь YouTube в России сможет начать полноценно использовать Shorts, в том числе выкладывать свой собственный контент и наращивать аудиторию.
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