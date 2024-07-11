За что и сколько будут штрафовать лихих самокатчиков? Список длинный

Артем
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Государственная дума приняла в первом чтении апрельский законопроект, который введет перечень штрафов за превышение скорости, пьяную езду и другие нарушения при езде на электросамокатах. 

За нарушение ПДД предусматривается административный штраф. Вот их список и сколько придется заплатить:

  • превышение скорости на 5–10 км/ч — от 500 до 800 руб 
  • превышение скорости на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тыс руб 
  • превышение скорости на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тыс руб 
  • превышение скорости свыше 20 км/ч — от 4 до 5 тыс руб
  • управление в нетрезвом виде — от 20 до 30 тыс руб
  • нарушение перевозки грузов и буксировка — 1 тыс руб
  • перевозка ребенка — 5 тыс руб
  • создание помех для движения пешеходов — от 2 до 2,5 тыс руб
  • самокаты тяжелее 35 кг на тротуарах — от 3 до 3,5 тыс руб
  • пересечение дороги по пешеходному переходу — 2–2,5 тыс руб
  • причинение легких травм — от 2 до 5 тыс руб
  • причинение травм средней тяжести — от 10 до 15 тыс руб
  • невыполнения требования сотрудника полиции об остановке — от 500 до 800 руб
  • отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — от 20 до 30 тыс руб


Если электросамокаты приравняют к тихоходному транспорту, то в силу вступят следующие штрафы:

  • езда по автомагистрали — 1 тыс руб
  • езда по проезжей части — 2-2,5 тыс руб


Также штрафы ввели каршериноговые сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс»:

  • передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс руб
  • поездка с пассажиром — 5 тыс руб
  • езда на пешеходном переходе — 1 тыс руб
  • парковка поперек тротуара или вне разрешенной зоны — 500 руб
  • управление самокатом в пьяном виде, причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — от 100 до 150 тыс руб.
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Комментарии

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amabilis1977
Интересно, кто штрафовать будет, много у нас штрафуют пешеходов, которые переходят дорогу там где захотят , гаишники или по камерам, письма счастья со штрафами будут приходить и к кому? Тогда надо регистрировать электросамокат, получать номера на него и права на вождение.
час назад в 16:03
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