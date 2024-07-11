За что и сколько будут штрафовать лихих самокатчиков? Список длинный

Государственная дума приняла в первом чтении апрельский законопроект, который введет перечень штрафов за превышение скорости, пьяную езду и другие нарушения при езде на электросамокатах.
За нарушение ПДД предусматривается административный штраф. Вот их список и сколько придется заплатить:
- превышение скорости на 5–10 км/ч — от 500 до 800 руб
- превышение скорости на 10–15 км/ч — от 2 до 2,5 тыс руб
- превышение скорости на 15–20 км/ч — от 3 до 3,5 тыс руб
- превышение скорости свыше 20 км/ч — от 4 до 5 тыс руб
- управление в нетрезвом виде — от 20 до 30 тыс руб
- нарушение перевозки грузов и буксировка — 1 тыс руб
- перевозка ребенка — 5 тыс руб
- создание помех для движения пешеходов — от 2 до 2,5 тыс руб
- самокаты тяжелее 35 кг на тротуарах — от 3 до 3,5 тыс руб
- пересечение дороги по пешеходному переходу — 2–2,5 тыс руб
- причинение легких травм — от 2 до 5 тыс руб
- причинение травм средней тяжести — от 10 до 15 тыс руб
- невыполнения требования сотрудника полиции об остановке — от 500 до 800 руб
- отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения — от 20 до 30 тыс руб
Если электросамокаты приравняют к тихоходному транспорту, то в силу вступят следующие штрафы:
- езда по автомагистрали — 1 тыс руб
- езда по проезжей части — 2-2,5 тыс руб
Также штрафы ввели каршериноговые сервисы Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс»:
- передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс руб
- поездка с пассажиром — 5 тыс руб
- езда на пешеходном переходе — 1 тыс руб
- парковка поперек тротуара или вне разрешенной зоны — 500 руб
- управление самокатом в пьяном виде, причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя (на основании материалов ГИБДД) — от 100 до 150 тыс руб.