За утечку данных россиян предлагают лишать свободы на 10 лет

Совет Федерации разрабатывает новую версию законопроекта, который устанавливает ответственность за намеренное распространение персональных данных граждан, сообщают «Известия».Чиновники предлагают наказывать за такие преступления штрафами до 3 млн рублей, а также лишением свободы на срок до 10 лет.Зампред совета по развитию цифровой экономики при палате Артём Шейкин отметил, что особое внимание в законопроекте уделено передаче личной информации россиян за рубеж. Он также призвал бороться не только с самими сливами персональных данных, но и с отдельными ресурсами, на которых распространяется подобная информация.Напомним, что ранее Минцифры разработало законопроект, вводящий оборотные штрафы для компаний, допустивших утечки персональных данных граждан. При первом сливе штраф составит от 5–10 млн рублей, а при повторном — до 3% от оборота компаний.