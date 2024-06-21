Заберите подарочную медаль и стикеры в честь «Дня йоги» на Apple Watch

Олег

Apple Watch


Компания Apple сегодня раздает эксклюзивную награду для пользователей Apple Watch в честь международного дня йоги. Мероприятие анонсировалось полторы недели назад.

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Чтобы забрать награду в виде уникальной медали и набора анимированных стикеров, нужно запустить тренировку «Йога» продолжительностью не менее 10 минут на своих Apple Watch. Другой вариант — сделать то же самое с iPhone в приложении «Здоровье». Медальку можно будет найти в приложении «Фитнес», а стикеры — в iMessage и FaceTime. 

Apple Watch

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Источник:
iGuides
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Комментарии

tellurian
+1459
tellurian
Где и как увидеть стикеры ?
2 часа назад в 19:41
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Фархад Усманов
+102
Фархад Усманов tellurian
В Сообщениях нужно зайти в диалог, нажать на +, выбрать стикеры и найти фитнес
2 часа назад в 19:45
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