Заберите подарочную медаль и стикеры в честь «Дня йоги» на Apple Watch

Чтобы забрать награду в виде уникальной медали и набора анимированных стикеров, нужно запустить тренировку «Йога» продолжительностью не менее 10 минут на своих Apple Watch. Другой вариант — сделать то же самое с iPhone в приложении «Здоровье». Медальку можно будет найти в приложении «Фитнес», а стикеры — в iMessage и FaceTime.