Забираем бесплатно 2 месяца Apple TV+ для всех пользователей

Артем
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Подписка работает в России как для новых, так и для старых пользователей. 

Акцию запустили в связи с премьерой документального сериала «Месси и Кубок мира», который уже доступен с русскими субтитрами.


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Чтобы получить 2 месяца бесплатного просмотра у вас не должно быть активных подписок. Если вы впервые активируете Apple TV+, текущая акция и пробный период суммируются. Ссылка будет действовать до 8 марта.

Получить 2 месяца бесплатной подписки на Apple TV+
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Источник:
Apple TV+
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