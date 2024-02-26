Забираем бесплатно 2 месяца Apple TV+ для всех пользователей

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Подписка работает в России как для новых, так и для старых пользователей.Акцию запустили в связи с премьерой документального сериала «Месси и Кубок мира», который уже доступен с русскими субтитрами.Чтобы получить 2 месяца бесплатного просмотра у вас не должно быть активных подписок. Если вы впервые активируете Apple TV+, текущая акция и пробный период суммируются. Ссылка будет действовать до 8 марта.