Зачем Apple возродила большой HomePod и почему в нём старый Wi-Fi





Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Мэтью Костелло раскрыл журналистам TechCrunch некоторые интересные подробности о недавно



Как известно, компания сняла с продажи оригинальную модель HomePod в марте 2021 года из-за слабых продаж этого устройства. Однако теперь представители Apple заявляют, что выпуск нового полноразмерного динамика связан с «высоким интересом пользователей к крупной версии HomePod».



Дизайн новинки практически остался неизменным по сравнению с оригинальной моделью, поскольку «команде инженеров и дизайнеров Apple такая форма очень нравится».



Костелло также объяснил, почему в новой колонке используется устаревший стандарт Wi-Fi 4:

Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Мэтью Костелло раскрыл журналистам TechCrunch некоторые интересные подробности о недавно представленной умной колонке HomePod 2-го поколения Как известно, компания сняла с продажи оригинальную модель HomePod в марте 2021 года из-за слабых продаж этого устройства. Однако теперь представители Apple заявляют, что выпуск нового полноразмерного динамика связан с «высоким интересом пользователей к крупной версии HomePod».Дизайн новинки практически остался неизменным по сравнению с оригинальной моделью, поскольку «команде инженеров и дизайнеров Apple такая форма очень нравится».Костелло также объяснил, почему в новой колонке используется устаревший стандарт Wi-Fi 4:

«HomePod работает с беспроводными сетями Wi-Fi 4, поскольку это позволяет нам предоставить потребителям то, что работает лучше всего в целой системе умного дома. Этот стандарт обеспечивает обработку запросов Siri, воспроизведение музыки, управление умными устройствами и другими аксессуарами, потребляя мало энергии».

Он также заявил, что оригинальный HomePod и колонку второго поколения нельзя объединить в стереопару из-за «различных звуковых характеристик, которые в паре не соответствуют оптимальному и сбалансированному восприятию звука».



Кроме того, топ-менеджер Apple подчеркнул невероятную популярность HomePod mini, но не стал вдаваться в подробности о продажах меньшего смарт-динамика.