Зачем Apple возродила большой HomePod и почему в нём старый Wi-Fi

Фархад

HomePod 2

Вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Мэтью Костелло раскрыл журналистам TechCrunch некоторые интересные подробности о недавно представленной умной колонке HomePod 2-го поколения.

Как известно, компания сняла с продажи оригинальную модель HomePod в марте 2021 года из-за слабых продаж этого устройства. Однако теперь представители Apple заявляют, что выпуск нового полноразмерного динамика связан с «высоким интересом пользователей к крупной версии HomePod».

Дизайн новинки практически остался неизменным по сравнению с оригинальной моделью, поскольку «команде инженеров и дизайнеров Apple такая форма очень нравится».

Костелло также объяснил, почему в новой колонке используется устаревший стандарт Wi-Fi 4:
«HomePod работает с беспроводными сетями Wi-Fi 4, поскольку это позволяет нам предоставить потребителям то, что работает лучше всего в целой системе умного дома. Этот стандарт обеспечивает обработку запросов Siri, воспроизведение музыки, управление умными устройствами и другими аксессуарами, потребляя мало энергии».
Он также заявил, что оригинальный HomePod и колонку второго поколения нельзя объединить в стереопару из-за «различных звуковых характеристик, которые в паре не соответствуют оптимальному и сбалансированному восприятию звука».

Кроме того, топ-менеджер Apple подчеркнул невероятную популярность HomePod mini, но не стал вдаваться в подробности о продажах меньшего смарт-динамика.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3930
st00p1dm0nkey
Думаю wifi 4 вполне достаточно для колонки, если не ошибаюсь то там скорость до 150 м/бит (для потоковой музыки выше крыши), фильмы она вроде не воспроизводит 🤷‍♂️
Но и то, что они жопашники и могли поставить минимум wifi 5 тоже правда, приплёл ещё какую-то экономию энергии))))
В общем работать будет хорошо, все будут довольны 😉
4 минуты назад
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