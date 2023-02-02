Apple готовит небольшое обновление iOS 16. Что о нём известно?

Компания Apple готовится к выпуску минорного обновления iOS 16.3.1 для iPhone. Об этом сообщает портал MacRumors, ссылаясь на данные журналов аналитики своего веб-сайта.
Предполагается, что в iOS 16.3.1 Apple исправит некоторые ошибки, с которыми столкнулись владельцы смартфонов, а также закроет дыры в безопасности, которые злоумышленники могут использовать для кражи персональных данных.
Ожидается, что iOS 16.3.1 выйдет в ближайшее время, наряду с бета-версией iOS 16.4.
По слухам, iOS 16.4 станет следующим крупным апдейтом для iPhone. Ожидается, что в этой сборке появятся ранее анонсированные функции, включая Apple Pay Later, push-уведомления в Safari и многое другое.
Интересно, что в логах сайта MacRumors также засветились устройства под управлением внутренней бета-версии iOS 17, новой операционной системы Apple, которая будет представлена на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне.
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