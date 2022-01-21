



«Газета.Ru» рассказала, по какой причине Центробанк мог выступить с предложением ввести в России запрет на майнинг и оборот криптовалюты. Статья была удалена с сайта издания, но сохранилась в кэше гугла.



Издание ссылается на источник внутри Центробанка, который рассказал, что за этим предложением не последует никаких реальных законодательных мер. Он полагает, что Центробанк выступил за запрет для того, чтобы эта тема обсуждалась в СМИ, а это якобы необходимо для того, чтобы некоторые сотрудники показали рост KPI и, как следствие, получили увеличенную премию. Эти сотрудники решили, что нужно вывести в общественную плоскость очень спорную тему, которая будет обсуждаться максимально широко и тем самым обеспечит рост упоминаний и цитируемости Центробанка.



В Центробанке также посчитали, что предложение о запрете криптовалют и майнинга позволит собрать мнения экспертов и участников рынка, а эту информацию можно будет использовать в дальнейшем для разработки мер регулирования в данной сфере бизнеса.



Многие представители рынка высказались резко против предложенных Центробанком запретительных мер. По их мнению, криптовалютные операции невозможно запретить, а связанный с ними бизнес, который сейчас работает открыто, просто уйдёт в тень, от чего не станет лучше никому.



Ранее была другая информация: Bloomberg писал, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на обращение криптовалют в России. Это якобы было сделано из-за того, что таким образом финансируется российская оппозиция, а спецслужбы не в состоянии отследить движения средств и воспрепятствовать их сбору.







