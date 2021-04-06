Российская компания «Новые облачные технологии» запустила веб-версию офисного пакета «МойОфис». Ранее эти программы были доступны для десктопных и мобильных платформ и работали автономно, а возможностью редактировать документы при помощи браузера могли пользоваться лишь организации, обладающие лицензией на коммерческий продукт компании.
На сайте «МойОфис» доступны инструменты для создания и редактирования текстовых и табличных документов. Там же можно открыть ранее созданный файл в формате DOCX, ODT, TXT, XLSX, ODS или CSV.
В интерфейсе веб-редакторов из состава пакета «МойОфис» возможна работа в однопользовательском режиме, доступны функции рецензирования и печати. Для табличных документов предусмотрена настройка параметров печати.
Веб-версия продукта «МойОфис» бесплатная, работает в любых браузерах независимо от используемой платформы, не требует регистрации или установки браузерных расширений и не содержит рекламу. При запуске веб-версий на планшете или смартфоне пользователю предлагается скачать бесплатное приложение «МойОфис Документы», в котором удобнее работать с текстами и таблицами.
Офисный пакет «МойОфис» представляет собой российский аналог программ Microsoft Word и Excel. Он используется на компьютерах Управления делами президента РФ, Минцифры, ФНС, Росгвардии, ГАС «Правосудие», «Почты России», «Аэрофлота», российских судов и судебных департаментов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru