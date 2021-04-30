



Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы запустил каршеринговый сервис «Рули». Пресс-служба департамента рассказывает, что это «народный каршеринг», с помощью которого автовладельцы смогут зарабатывать сдаче в аренду своих автомобилей.



Позиционирование сервиса немного странное: зарабатывать предлагается на друзьях и знакомых. Сдавать автомобиль случайным людям не получится, доверить его вождение на первом этапе можно только узкому кругу знакомых людей. Вот как эту идею объясняется глава московского Дептранса Максим Ликсутов:





Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей. Кроме того, мы не ждём миллионов регистраций сразу, этот проект — удобная опция, которая должна быть в Москве — в самом современном городе в Европе. Похожие мобильные решения могут быть и у частных компаний, мы будем этому только рады и готовы помогать всем заинтересованным.

Приложение сервиса «Рули» доступно на Android и iOS. В нём можно зарегистрировать себя и свой автомобиль, указать, в какие дни и какое время он доступен для сдачи в аренду и контролировать заявки — предлагать услугу знакомым из списка контактов и реагировать на их предложения. Там же доступна информация об истории поездок, включая маршрут, длительность аренды и расход топлива. В перспективе также будет показан стиль вождения, чтобы можно было понимать, кто водит машину бережно, а кто пренебрегает правилами.Первых пользователей этот сервис не воодушевил:На сайте transport.mos.ru приводятся подробные условия пользования сервисом — как для тех, кто сдаёт свой автомобиль в аренду, так и для тех, кто арендует его. Сейчас сервис открыт для ограниченного числа участников в рамках тестирования.

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