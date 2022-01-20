chto_takoe_umnyj_dom.png

Правительство совместно с девелоперами и IT-компаниями приступило к разработке государственного стандарта «умного» многоквартирного дома. Планируется, что в стандартный пакет будет включена система распознавания лиц, автомобильных номеров и сервисы для управления ЖКХ. Расширенный — предоставляет ряд роботизированных помощников: уборщик, доставщик, консьерж и прочие. Однако, амбициозная идея не так проста в воплощении.

В планах правительства — создание единой экосистемы между «умными жилищными комплексами». Для этого нужно, чтобы все застройщики пользовались общими стандартами и протоколами данных. Это позволит управлять всеми функциями из единого приложения. В случае смены жилья пользователю достаточно подключиться к новой системе.
  
По мнению застройщиков, главная сложность является в отсутствие ряда компонентов на российском рынке. По мнению министерства, решение проблемы заключается в привлечении отечественных разработчиков электроники и IT. Это повысит спрос на разработку программного обеспечения, позволит существовать вне зависимости от сторонних поставщиков и снизит риски утечки данных за рубеж.

Будет ли поддержка российских производителей обязательным пунктом или носит рекомендательный характер, на данный момент не известно. Разработка ПО собственного производства может затянуться, а принуждение зарубежных компаний переходить на новый стандарт, может вынудить их покинуть российский рынок. Такая неопределенность ставит застройщиков в затруднительное положение.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Коммерсант Коммерсант

Ссылки по теме:

Россиянам хотят запретить пользоваться «криптой». Похоже, майнерам пора продавать свои фермы Россиянам хотят запретить пользоваться «криптой». Похоже, майнерам пора продавать свои фермы

Такси DiDi уйдёт из России? Такси DiDi уйдёт из России?

Операторы связи поднимают цены на архивные тарифы. Вас хотят «пересадить» на новые Операторы связи поднимают цены на архивные тарифы. Вас хотят «пересадить» на новые