Правительство совместно с девелоперами и IT-компаниями приступило к разработке государственного стандарта «умного» многоквартирного дома. Планируется, что в стандартный пакет будет включена система распознавания лиц, автомобильных номеров и сервисы для управления ЖКХ. Расширенный — предоставляет ряд роботизированных помощников: уборщик, доставщик, консьерж и прочие. Однако, амбициозная идея не так проста в воплощении.В планах правительства — создание единой экосистемы между «умными жилищными комплексами». Для этого нужно, чтобы все застройщики пользовались общими стандартами и протоколами данных. Это позволит управлять всеми функциями из единого приложения. В случае смены жилья пользователю достаточно подключиться к новой системе.По мнению застройщиков, главная сложность является в отсутствие ряда компонентов на российском рынке. По мнению министерства, решение проблемы заключается в привлечении отечественных разработчиков электроники и IT. Это повысит спрос на разработку программного обеспечения, позволит существовать вне зависимости от сторонних поставщиков и снизит риски утечки данных за рубеж.Будет ли поддержка российских производителей обязательным пунктом или носит рекомендательный характер, на данный момент не известно. Разработка ПО собственного производства может затянуться, а принуждение зарубежных компаний переходить на новый стандарт, может вынудить их покинуть российский рынок. Такая неопределенность ставит застройщиков в затруднительное положение.