



Агрегатор такси DiDi сократит российский штат сотрудников примерно на 90%. Работы лишатся в том числе топ-менеджеры.



По данным РБК, причиной кадровых изменений стали проблемы, с которыми столкнулся агрегатор (какие именно, не уточняется). DiDi продолжает работать примерно в 40 российских городах, причём в основном в основном небольших, его нет в Москве и Санкт-Петербурге. Существует есть вероятность, что сокращение штата приведёт если не к полному закрытию бизнеса этого сервиса в России, то хотя бы к уходу из некоторых регионов.



DiDi начал работать в России в 2019 году и стал главным конкурентом «Яндекс.Такси». По состоянию на конец 2020 года численность сотрудников российского офиса составляла 15 человек, то есть сокращение штата на 90% может означать, что DiDi оставит одного-двух человек (или больше, если численность сотрудников за год увеличилась). Услуги от имени агрегатора оказывают примерно сто тысяч водителей, ими пользуются в среднем до пяти миллионов человек в месяц.







