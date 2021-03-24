





Заявление о приеме на работу, заполненное основателем Apple Стивом Джобсом в 1973 году, было продано на аукционе в Лондоне за 222 400 долларов.Редкая анкета для трудоустройства была выставлена на продажу 24 февраля, аукцион продлился всего один месяц. Джобс заполнил эту заявку в надежде получить работу после того, как бросил колледж, в котором он проучился около шести месяцев. Год спустя, в 1974-ом, Стив присоединился в Atari в качестве технического специалиста, где он позднее объединил усилия со Стивом Возняком для создания Apple в 1976 году.В документе, проданном три года назад за 175 000 долларов, Джобс отметил английскую литературу в качестве своей специальности, а в интересах перечислил электронные технологии и инженерию. Основатель Apple также подчеркнул навыки работы с компьютерами и калькуляторами.