На онлайн-аукционе в Лондоне в конце февраля будет продан оригинал заявления о приеме на работу, написанный самим Стивом Джобсом. Стартовая цена обозначена в размере 15,000 фунтов стерлингов, но ожидается, что продадут документ значительно дороже.Это заявление Джобс написал в 1973 году, когда ему было 18 лет. В то время он бросил учебу в престижном колледже, жил у друзей и сдавал бутылки, чтобы иметь средства на жизнь. Среди прочего, Стив указал о своем умении обращаться с компьютером и электроникой, а также упомянул о навыках в работе с графикой. Кроме того, заявление содержит орфографические и пунктуационные ошибки, например, фамилия «Джобс» написана с маленькой буквы. Нигде не указано, на какую должность он претендовал — возможно, Стив был готов к любой работе ввиду своего положения.Всего через год после написания заявления Джобс познакомился со Стивом Возняком, а через три — основал компанию Apple. В октябре 2011 года Стив Джобс умер из-за онкологического заболевания. Врачи отмечали, что его жизнь можно было спасти при более ответственном подходе Стива к своему лечению.В 2018-м году документ уже продавался на аукционе в Бостоне и «ушел» к новому владельцу за 134 тысячи фунтов, или $186,000. Кроме заявления, тогда было продано также техническое руководство Mac OS X, подписанное Джобсом, и газетная вырезка 2008-го года с фотографией Стива и заголовком «Новый, быстрый iPhone будет продаваться за $199».