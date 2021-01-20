Стив Джобс

Стив Джобс будет увековечен в Национальном саду американских героев. Указ об этом был подписан покидающим свой пост президентом США Дональдом Трампом.

Согласно распоряжению, подписанному в минувший понедельник, сад будет построен в честь «легенд прошлого Америки». В память о заслугах и работе Стива Джобса будет возведен памятник.

«Все люди в списке были выбраны за воплощение американского духа смелости и неповиновения, мастерства и приключений, отваги и уверенности, верности и любви. Поразив мир силой своего примера, каждый из них внес огромный вклад в благородную историю Америки, лучшее которой еще впереди», говорится в президентском указе.

Среди других имен в списке: Уолт Дисней, Никола Тесла, Мартин Лютер Кинг-младший, а также несколько бывших президентов США.


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