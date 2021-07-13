Это лето в России выдалось необычайно жарким. Но что подогревает его ещё сильнее, так это распродажи. Интернет-магазинам не нужен повод, чтобы скинуть цены до минимума — Keysoff, например, установил скидки на софт Micrososft просто в честь разгара лета. Так что если вы по какой-то причине ещё не купили лицензию Windows 10 или Office, самое время сделать это сейчас.

Лицензионные ключи для Windows 10 и Office пользуются на рынке цифровых товаров огромным спросом, но обычно они стоят очень дорого. Но высокие цены это не про Keysoff — этот интернет-магазин продаёт лицензионные ключи дешевле многих других. В качестве товаров не стоит сомневаться — это подлинные ключи, с помощью которых можно активировать продукты Microsoft, только они стоят в разы и даже десятки раз дешевле, чем в остальных местах. Чтобы вам было проще определиться с покупкой, мы подобрали наиболее выгодные предложения. Поторопитесь, ведь количество ключей ограничено, их может не хватить всем желающим (тем более, что сейчас они продаются дешевле, чем когда-либо).

24 июня компания Microsoft провела презентацию новой версии операционной системы — Windows 11, которая выйдет спустя 6 с лишним лет после выпуска Windows 10. Windows 11 отличается от Windows 10 пользовательским интерфейсом, содержит новый магазин приложений, более производительна в играх и поддерживает адаптацию под планшеты. Кроме того, в Windows 11 будет добавлена нативная поддержка Android-приложений, что является беспрецедентным шагом для Microsoft, ведь в Windows никогда не было такого. Пользователи Windows 10 смогут обновиться до Windows 11 бесплатно, что вполне вписывается в стратегию бизнеса Microsoft. Всё, что вам потребуется для обновления до Windows 11 через несколько месяцев — компьютер, на который установлена Windows 10.

Microsoft выпустит Windows 11 этой осенью, после чего начнутся продажи лицензий для установки этой ОС и рассылка обновления на компьютеры с Windows 10. Процесс обновления будет максимально простым — через «Центр обновления Windows» с сохранением всех установленных программ, настроек и пользовательских файлов. Подготовиться к бесплатному получению Windows 11 можно уже сейчас — нужно лишь приобрести ключ для активации Windows 10 (новая ОС подхватит его и активируется автоматически в процессе установки).

Keysoff предлагает подлинные ключи для активации Windows 10 по очень низким ценам, а также продаёт на своей летней распродаже ключи для других продуктов Microsoft, в том числе для наборов программ Office 2016 и Office 2019.

Keysoff

Специальные цены

Товары с этими ценниками не залёживаются, спрос на них огромный. Они уже максимально дешёвые, поэтому действие скидочных купонов на них не распространяется, скидка уже применена.
Скидка 40% на операционную систему Windows

Код купона: SKK40. Используйте этот купон при оформлении заказа — скидка применится автоматически, и цена будет снижена.
Выгодный купон со скидкой 55% на покупку набора Windows + Office

Код купона: SKK55. В наборе только нужный софт — операционная система Windows 10 и офисные приложения Microsoft по сниженным ценам.

 Keysoff

Для максимально комфортной и безопасной работы за компьютером вам потребуются не только лицензионные версии Windows и Office, но и другой полезный софт. Keysoff продаёт популярные программы со скидками до 90%. Вы можете скачать их с официальных сайтов разработчиков и активировать ключами, купленными на Keysoff — это удобно, безопасно и легально. Незачем переплачивать за то, что можно купить дешевле. Действие скидочных купонов на этот софт не распространяется, скидка уже применена.
При возникновении вопросов обращайтесь в поддержку сайта Keysoff в чате на самом сайте или по электронной почте service@keysoff.com. Поддержка работает без выходных круглосуточно и будет ответить на ваши вопросы, связанные с покупкой лицензионных ключей и активацией программ.


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