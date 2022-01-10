Ждали повышения тарифов на связь? А они снизились
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Seagull10 января 2022 в 13:47
А где вариант ответа "ничего не ждали"?
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mystique_man ⇒10 января 2022 в 15:58
Это новая фишка кузнецова? Заголовок без текста "статьи"?)
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Сергей Вахтин10 января 2022 в 14:06
А мне МТС прислал сообщение, что с 17 января мой архивный тарифный план подорожает на 70 рублей. Что-то не вяжется с вашими «исследованиями».
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Seagull⇒10 января 2022 в 15:33
Как вы теперь будете жить ))))
0
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AID_000652.6c9bf31e897e46e78b593d40c73b63b1.1242⇒10 января 2022 в 15:42
А мне что на 40₽ тоже с 17-го😀
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fly66666610 января 2022 в 14:17
А в Крыму разве всё хорошо со связью?
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Kantemir10 января 2022 в 15:52
Надо будет устроит чтоб снизили цены на все!
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AID_001290.a87d5124dd9a4e898e888a99ce862eab.124210 января 2022 в 16:28
МТС +40₽ с 17.01.22г
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Руслан10 января 2022 в 16:35
Бред. Живу в Магадане. Специально подключал тариф Теле2 во Владивостоке, т.к. такой же тариф 700мин/30Гб/Wink стоит 380р/мес, а у нас в Магадане 600р/мес (причем местные операторы занижают скорость интернета на местные симки, при этом материковские работают без сбоя и с отличной скоростью. Особенно этим славится МТС). У нас в городе, по моему, только старики остались с местными симками, а так у всех сим-карты с материка. Билайн вообще у нас оборзел: тот же тариф 700мин/30гб/300смс стоит 750р/мес и это они еще скидку на первый месяц в 100р дают, а дальше цена 850р. В Магадане самые дорогие тарифы, вот люди и стараются привести симки с материка.
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Руслан10 января 2022 в 16:38
По поводу снижения цены что-то не заметил. Раньше мой тариф стоил 320р, а уже как 3 месяца подняли на 60р. до 380. И так на многих тарифах. Может в отдельных регионах снизили за счет повышения в других?
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