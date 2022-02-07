Аналитик и инсайдер Марк Гурман, который работает в Bloomberg, рассказал новые подробности о будущих компьютерах Mac 2022 года. Информация содержится в информационном отчете Power On.
Мы уже знаем, что в 2022 году Apple должна выпустить несколько компьютеров на базе своего SoC Silicon M2. Новый чип добавит устройствам производительности и энергоэффективности. При этом Гурман сообщает, что в некоторых областях новые MacBook будут значительно удешевлены.
В частности, базовый MacBook Pro 2022 года может лишиться технологии Pro Motion, или (по-простому) частоты обновления изображения 120 Гц. Дело в том, что MacBook Pro 14 (2021) получил Pro Motion, и, по идее, должен был сменить в модельном ряду MacBook Pro 13 в старом дизайне. Однако, судя по инсайдам, 14-ка 2022 года не получит 120 Гц — то есть дисплей нового компьютера окажется несколько хуже старого.
То же самое касается технологии mini-LED — Гурман сообщает, что она исчезнет из MacBook 2022 года. Вместо нее в дисплеи «яблочных» компьютеров вернется «старый добрый» IPS. Помимо этого, источник отмечает, что Apple сэкономит на внутренних накопителях новых Mac, но подробностей не сообщает.
Если верить Гурману, то в 2022 году Apple готовит к выпуску четыре новых компьютера: MacBook Air (или просто MacBook) с дисплеем 13,3 дюйма, MacBook Pro 14 базового уровня, iMac 24 и Mac mini. Все эти устройства получат SoC Silicon M2 и заменят собой более старые MacBook Air M1, MacBook Pro 13 и 14, а также iMac 2021 и Mac mini M1. Есть слухи, что компания работает над iMac Pro 27’’ с чипами M1 Pro и M1 Max, но пока эта информация не подтверждена.
Ранее мы рассказали, когда пройдет первая конференция Apple в 2022 году.
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Они просто сделают более дешёвую версию, более дорогая будет иметь все фичи когда они выпустят условный M2 Pro и M2 Max.