Россия санкции

Zoom начал отключать оплаченные лицензии в России

Артем
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С проблемой столкнулись российские вузы.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Зарубежный сервис для видеосвязи ввел новые ограничения против российских клиентов. Как минимум два вуза, оплативших услуги, заявили о проблеме. У одного из учебных заведений оплата заканчивается в ноябре. Кроме того, Zoom также закрыл возможность продление коммерческих лицензий.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заявил, что государственные компании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а в этом году от услуг сервиса стал отказываться и крупный бизнес.

Собеседник заявляет:

«На первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений, поэтому в случае ухода Zoom из России ничего страшного не случится».
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

kardigan
+2847
kardigan
Тяжело небось дождаться окончания подписки и больше не обновлять её…
Интересно, что движет ими?
час назад в 17:20
#
+40
brave111 kardigan
Разработай, запусти, отладь, потом дожидайся. Узнаешь тяжело или нет.
48 минут назад
#
kardigan
+2847
kardigan brave111
А это ничего, что я оплатил подпиской их старания, а они меня тупо кинули?
37 минут назад
#
0
Иван Витальевич
Вопрос. А что на замену? Есть предложения от Российских разработчиков? Особенно сопоставимые по качеству работы..
час назад в 17:20
#
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