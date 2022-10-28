Zoom начал отключать оплаченные лицензии в России

«На первый план выходит конкуренция между российскими разработчиками и технологическими классами решений, поэтому в случае ухода Zoom из России ничего страшного не случится».

С проблемой столкнулись российские вузы.Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Зарубежный сервис для видеосвязи ввел новые ограничения против российских клиентов. Как минимум два вуза, оплативших услуги, заявили о проблеме. У одного из учебных заведений оплата заканчивается в ноябре. Кроме того, Zoom также закрыл возможность продление коммерческих лицензий.Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» заявил, что государственные компании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а в этом году от услуг сервиса стал отказываться и крупный бизнес.