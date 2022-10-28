По данным РБК, несколько российских банков планируют установить свои терминалы в Турции и ОАЭ. Тем самым за рубежом будет частично обеспечена работа карт «Мир» для россиян, выехавших на отдых. Зарубежные банки боятся сотрудничать с системой «Мир» напрямую из-за опасений введения санкций.
Терминалы будут работать только на приём денежных средств. Планируется устанавливать их в местах, популярных среди российских туристов: отелях, крупных торговых центрах и т. п. Какие именно банки займутся установкой терминалов, пока неизвестно.
Уже сейчас российские банки тестируют взаимодействие с зарубежными банками по проведению трансакций с карт «Мир». Во всех случаях используется посредник, которому не страшны санкции. Этот посредник занимается установкой терминалов, и именно через него совершаются все операции. Новая схема, придуманная банкирами, исключит использование посредников.
Российские банки придумали, как заставить карты «Мир» работать за рубежом
Александр Кузнецов —
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