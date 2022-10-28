Владельцев iPhone лишили новой функции в Telegram

Просмотр платного контента стал недоступен для пользователей Apple-устройств
Ранее в Telegram появилась возможность создавать скрытые публикации. Для их просмотра подписчик должен заплатить указанную сумму, которая открывает доступ к посту.
Теперь, судя по всему, такая возможность исчезла для пользователей iOS. При попытке совершить оплату, система выдает сообщение, что «пост не может быть просмотрен на этом устройстве». Как предполагает Telegram-канал Tginfo запрет функции может быть связан с политикой Apple. Согласно правилам App Store, цифровые товары в приложениях могут оплачиваться только через платёжную систему Apple, которая облагает все транзакции комиссией от 15 до 30%.
Функция платных постов была запущена вчера и была доступна на всех платформах. Оплата проходила через собственную систему платежей в Telegram.
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