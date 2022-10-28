iOS telegram

Владельцев iPhone лишили новой функции в Telegram

Артем
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Просмотр платного контента стал недоступен для пользователей Apple-устройств

Ранее в Telegram появилась возможность создавать скрытые публикации. Для их просмотра подписчик должен заплатить указанную сумму, которая открывает доступ к посту.

Теперь, судя по всему, такая возможность исчезла для пользователей iOS. При попытке совершить оплату, система выдает сообщение, что «пост не может быть просмотрен на этом устройстве». Как предполагает Telegram-канал Tginfo запрет функции может быть связан с политикой Apple. Согласно правилам App Store, цифровые товары в приложениях могут оплачиваться только через платёжную систему Apple, которая облагает все транзакции комиссией от 15 до 30%.

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Функция платных постов была запущена вчера и была доступна на всех платформах. Оплата проходила через собственную систему платежей в Telegram.
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Источник:
TGinfo
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Комментарии

+4435
Carter_Mayers
Вот ещё, платить за просмотр постов, какие-то глупости. Не знаю как для большинства юзеров, но мессенджер должен исполнять несколько функций: отправлять и принимать сообщения и файлы, всё остальное вторично и делать из него и новостной агрегатора и добавлять миллион функций, штука на любителя и нужна далеко не всем.
15 минут назад
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