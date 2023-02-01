5 полезных и функциональных гаджетов с AliExpress. Есть и товары для животных

Артем
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Как всегда собрали подборку из найденных нами на просторах AliExpress товаров, которые пригодятся в быту, для отдыха и развлечений.

Воздушный очиститель для ПК

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Устройство предназначено для очистки ПК и другой техники от пыли. Есть два режима: всасывание и выдув. Также можно регулировать мощность. Отличная беспроводная замена баллонам со сжатым воздухом.

Из отзывов: пришёл заряженный, шумит как пылесос, но это и понятно. Если кому-то нужна будет именно функция всасывания, то сбоку есть наклейка и слева от неё два рисунка с режимами работы. Для всасывания нужно переключить поворотом вправо аппарат, для продува влево соответственно. Сама функция работает хорошо. В общем и целом доволен, аппарат стоит брать для продувки всякой техники или машины.

Купить воздушный очиститель для ПК от 2 751р.

SATA-переходник для жестких дисков

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Кабель поможет перекинуть информацию со съемных HDD или SSD-дисков на ПК или ноутбук. В наличие у продавца есть вариант разъемами USB-A и USB-C.

Из отзывов: товар получен, повреждений нет, работает нормально, проверено. Магазин и продавца рекомендую.!

Купить SATA-переходник для жестких дисков от 379 р.

Цветной планшет для рисования от Xiaomi

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Новинка станет отличным подарком для ребенка. «Бесконечная» доска позволяет рисовать комплектным стилусом и стирать изображение нажатием одной кнопки. На выбор есть два варианта дисплея на 10 и 13 дюймов.

Купить планшет для рисования от Xiaomi от 1 683 р.

Стильные мужские часы Oulm

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Строгие мужские часы отлично подчеркнут ваш стиль или станут хорошим подарком на 23 февраля.

Из отзывов: мне нравится, действительно красивые часы. Пришли вовремя. Продавца рекомендую.

Купить мужские часы Oulm от 1 251 р.

Умный дезодорант для кошачьего туалета

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Устройство поглощает неприятные запахи от животных и ионизирует воздух. Датчик движения срабатывает, как только питомец приближается к лотку. Гаджет крепиться на специальном кронштейне и легко снимается для подзарядки.

Из отзывов: очень качественный товар, эффектно упакован. Порадовала инструкция на русском языке. Установил над туалетом и уже на вторые сутки почувствовал эффект. Покупкой доволен.

Купить дезодорант для кошачего туалета от 1 690 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
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