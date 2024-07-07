6 беспроводных наушников, которые сложно потерять

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Даже при самой надежной посадке, наушник может вылететь из уха. Особенно, когда речь идет о занятии спортом. Резкий рывок или длительные прыжки и вот тренировка сменяется поисками второй музыкальной половинки в траве или углу зала. Собрали несколько вариантов, с которыми такого точно не случится.Впрочем, TWS-наушники, соединенные между собой проводком, выбирают не только спортсмены. Их удобно сомкнуть на шее, вместо того, чтобы искать в кармане кейс, если нужно прерваться на разговор. Плюсом такие модели дольше держат заряд, за счет более емкого аккумулятора на проводе.Немецкий бренд всегда уделял внимание качественному звучанию. Данная модель способна воспроизводить треки в формате Hi-Res, поддерживая кодеки AAC, aptX, aptX HD. Сами наушники надежно фиксируются в ушной раковине силиконовой поддержкой, ак кабель можно закрепить на одежде клипсой. Соединительные магнитики в корпусе наушников тоже завезли. Гаджет проработает до 6 часов от одного заряда, а пополняется запас аккумулятора за 1,5 часа.Монстр автономности среди наушников спортивного типа. Аккумулятора Sony WI-C100 хватит на 25 часов музыки или 15 часов на разговоры. Модель защищена от попадания влаги и пыли по стандарту IPX4. А уж о прочности и качестве звучания бренда говорить не приходится — оно всегда на высоте.Инженеры JBL всегда были на стороне тех, кто любит побольше басов в треках. Также модель выделяет особый плоский провод, который не запутается в сумке или кармане и не порвется, если его случайно задеть. Пыль и попадание пота им также не страшны. Заряда хватает на 8 часов.Вариант для тех, кто абсолютно не приемлет провода. Особенность Soundcore Sport X10 во вращающихся заушинах. Они позволяют точно подстроиться под форму уха, надежно удерживая гаджет. От одного заряда из кейса, модель проработает до 8 часов и так 3 раза. Потом коробочку придется подцепить к розетке на пару часов. Также устройство обладает усиленной влагозащитой по стандарту IPX7.Этот бренд плотно уселся на нашем рынке бюджетных гаджетов. Высоким качаством звука модель вряд ли поразит, зато есть одна очень полезная функция — в корпус джойстика управления треками можно вставить карту памяти формата microSD с загруженными треками и слушать музыку без интернета. А чтобы провод хаотично не болтался на шее, его сдерживает фиксирующий ободок. Аккумулятор на 800 мА·ч обещает до 120 часов непрерывной музыки.Еще один представитель доступного сегмента. В этом варианте ничего лишнего — фиксирующий ободок, время работы до 15 часов от одного заряда и скромный ценник.