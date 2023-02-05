6 полезных и функциональных гаджетов с AliExpress

Артем
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Как всегда сделали подборку из найденных нами на просторах AliExpress товаров, которые пригодятся в быту, украсят комнату или скрасят для отдыха.

Геймерский светильник 

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Неоновый светильник станет украшением комнаты для всех, кто увлекается видеоиграми. Подключить можно к USB-порту компьютера или обычному блоку питания от смартфона. В наличие у продавца есть разные размеры и варианты геймерских вывесок. 

Из отзывов: отличная вещица, упаковка огонь коробка находилась в воздушной камере. Доставка 2 недели. Очень яркая, на фоне из той же серии на фото. Тяжеловатая, но в целом все провода переключатели на высоте. Рекомендую к покупке.

Купить геймерский светильник от 1 869 р.

Карманный принтер для смартфонов 

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Гаджет может распечатывать черно-белые изображения и фото со смартфона. В комплекте идет само устройство, бумага для распечатывания и набор фломастеров. Вещица может быть интересна не только детям, но и студентам, например, распечатать мелкие изображения для конспекта или шпаргалки к экзамену.

Из отзывов: мини-принтер вообще классный! Компактный, Скорость печати хорошая, качество тоже, а еще очень красивый и милый! 

Купить карманный принтер от 2 727 р.

Подсветка Ambilight для телевизора

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Светодиодня лента приклеивается на заднюю стенку по периметру телевизора. Благодаря ей пространство освещается тем цветом, которое сейчас находится на экране именно в этом месте. Устройство имеет собственную операционную систему и не требует установки сторонних приложений. Поддерживается видео высокого разрешения и подключение всех популярных устройств, включая консоли последнего поколения и ПК.

Из отзывов: отличный магазин, отличный продавец, очень общительный и честный человек. Спасибо большое. Подсветка классная, использую на PS4 pro и Xbox series S в 4К с HDR. Всё отлично работает.

Купить подсветку для телевизора от 6 475 р.

Сквозное беспроводное зарядное устройство

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Модуль позволяет заряжать смартфоны с беспроводной зарядкой через столешницу. Устройство крепится на обратной стороне доски (например, стола) и подключается к розетке. Как заявляет производитель мощность устройства «пробивает» дерево толщиной 15-20 см.

Из отзывов: работает, но не рекомендуется заряжать напрямую. IPhone сильно греется. Надо заряжать на расстоянии 2 см. Зарядка мощная. Заряжает через чехол.

Купить беспроводное зарядное устройство от 1 419 р.

Держатель для смартфона

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Компактный алюминиевый держатель крепится на смартфон на двухсторонней силиконовой ленте. Использовать подставку можно в вертикальной и горизонтальной ориентации.

Из отзывов: отличная вещь, незаменима. Качество исполнения приятно удивило! Материал лёгкий, легко приклеился к чехлу с неровной поверхностью. Рекомендую.

Купить держатель для смартфона от 265 р.

Винтажная Bluetooth-колонка

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Добавьте в свой интерьер роскошной старины. Bluetooth-колока стилизованная под ламповый приемник в стиле ретро, станет отличным дополнением для дачи или квартиры. Гаджет поддерживает карты памяти до 64 Гб, имеет встроенное FM-радио и точную аналоговую настройку. Если брать без комплектной micro SD-карты, устройство обойдется дешевле.

Из отзывов: супер вещь! Отличный басистый звук для своего размера, радио ловится без проблем, Bluetooth отлично, ест флешки, карты памяти, кабель микро usb. Лампы горят. Брал маме в подарок. Очень рекомендую!

Купить беспроводную колонку от 2 006 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
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Комментарии

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Зачем добавили отзыв о беспроводной зарядки? Логично что на большем расстоянии мощность зарядки падает и телефон греется меньше. И телефон не возьмет больше тока с неё, чем ему надо. Вводите людей в заблуждение о крутости зарядки.
Вчера в 23:56
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