Nintendo Switch OLED сливают с жирной скидкой на AliExpress

Самая продаваемая консоль 2022 года и лучшая гибридная приставка на сегодняшний деньвнезапно подешевела на Алике.Консоль можно смело считать прародителем Steam Deck, поскольку именно Nintendo поддерживала в тонусе рынок портативок в последние годы, а устройства серии Switch и Switch lite побили все возможные рекорды продаж.представляет собой небольшой планшет с 7-дюймовым OLED-экраном, чипом Nvidia Tegra X1 и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD, а также с отсоединяемыми контроллерами Joy-Con. Эта консоль из коробки поставляется полностью «нафаршированной» различными аксессуарами, в числе которых док-станция для подключения к ТВ или монитору, все необходимые кабели, специальный держатель и ремешки для Joy-Con.Японский бренд предлагает собственную коллекцию эксклюзивных игр, которых нет ни на одной другой платформе, например, Super Mario Odyssey, Pokemon Legends: Arceus, Super Smash Bros Ultimate, Metroid, The Legend of Zelda и многие другие. Кроме того, на Switch уже давно портировали такие хитовые тайтлы как Assassin Creed (Ezio Collection, Rogue, Black Flag), GTA Trilogy, Ведьмак 3, Skyrim, Cuphead и Sifu.Коротко: если вам не нужны игры уровня Cyberpunk 2077 и вы в принципе не рассматриваете консоль в бюджете 40-50 тысяч рублей, то Nintendo Switch OLED — просто идеальный вариант.Прямо сейчас на AliExpress новыйможно урвать всего за. Для сравнения в России консоль стоит дороже на 5000 рублей — цены на местных маркетплейсах без учёта доставки стартуют от 28 тысяч рублей.