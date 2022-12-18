6 практичных и функциональных гаджетов с AliExpress
Артем Фунтиков —
Как всегда собрали подборку из полезных и функциональных товаров, которые можно купить на AliExpress по хорошим ценам. Есть и новогодние украшения.
Ёлочная гирлянда
Новый год всё ближе и уже пора задуматься об украшении ёлки. Гирлянда с широкой лентой придаст объема зеленой красавице и порадует детей яркими огнями. Есть разные варианты длинны.
Из отзывов: очень классное украшение. Единственное, скрутила повторно, чтоб разгладить заломы, надеюсь получится. Спасибо продавцу.
Купить ёлочную гирлянду от 83 р.
Набор отверток
При помощи такого чемоданчика можно не переживать, что попадется устройство, которое вы не сможете разобрать. На выбор есть разное количество бит и дополнительных предметов для ремонта.
Из отзывов: набор очень понравился. Биты хорошо магнитятся в держателе. Выполнено на мой взгляд все качественно. Цена за такой ценный набор считаю просто подарок!
Купить набор отверток от 363 р.
Ключница в виде усилителя
Необычная ключница станет хорошим подарком для любителей музыки. Держатель выполнен в виде гитарного усилителя в разъёмами. Ключи цепляются за штекеры, которые надежно держатся в гнезде.
Из отзывов: ключница огонь. Конструкция продуманная, надёжная. Рекомендую.
Купить ключницу в виде усилителя от 468 р.
Газовая горелка
Незаменимая вещь при длительных походах на природу. Устройство накручивается на газовый баллон и равномерно распределяет огонь, для приготовления пищи.
Из отзывов: пожалуй самая отличная модель. Использую как основную для похода, но многие приобретают как запасную. Материал титан. Весит 25 грамм. Компактно умещается внутрь титановой кружки. Однозначно стоит своих денег.
Газовая горелка от 1051 р.
Беспроводной мини-пылесос
Компактный пылесос пригодится для чистки небольших участков интерьера или при ремонте техники. Можно пропылесосить клавиатуру или внутренности системного блока, всего за несколько минут.
Из отзывов: покупка стоит своих денег, удобно приводить в порядок рабочее место после ремонта, заряд держит хорошо, заряжаю раз в неделю, в день по 3-4 раза запуская на 20-30 сек для уборки, чистится легко, сосет нормально.
Купить беспроводной мини-пылесос от 1950 р.
Смарт-часы
Как заявляет производитель, часы способны измерять пульс, температуру, уровень кислорода в крови и следить за изменением артериального давления. Также есть ряд второстепенных функций, которые пригодятся людям ведущим активный образ жизни.
Из отзывов: проверил свой пульс, давление и SpO2, чтобы сравнить его с этими часами — результаты были очень похожими, мне очень нравятся. Настоятельно рекомендую.
Купить смарт часы от 3 539 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
Набор отвёрток по вашей ссылке стоит не 363 ₽, а 863 ₽. Почувствуйте разницу.
Сегодня в 12:17
Ответить#
Если выбрать доставку из Китая, на выбор разные наборы. От 363 р и выше
2 часа назад в 13:58
Ответить#
Если из Китая, то 1094 р.
час назад в 15:10
Ответить#