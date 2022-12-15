AliExpress

Нашли уникальные ретро-часы на AliExpress. О таких мечтают все

Артем
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Часы в стиле стимпанк от фирмы Nyx выглядят очень круто и необычно. Теперь их можно купить на AliExpress

NYX IN16 Nixie Tube Watch удивляют не только оригинальным внешний видом. Гаджет сделан из редких компонентов — трубок ИН-16, которые выпускались в 50-х годах заводами СССР. Часы оснащены гироскопом, который включает трубки по поднятию руки. Для более продолжительной работы аккумулятора, функцию можно отключить. 

Несмотря на размер слегка массивный размер (48*39*19 мм), устройство имеет небольшой вес и комфортно сидят на запястье. Лампы защищены стеклом устойчивым к ударам и царапинам.

Nyx решили отказаться от лишних проводов, поэтому заряжаются часы при помощи беспроводной зарядки, которая уже есть в комплекте.

Из отзывов: часы пришли ровно такие же, как в описании. Вживую даже лучше, чем на фото и видео.

Купить NYX IN16 Nixie Tube Watch на AliExpress


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Комментарии

Влад Соло
+603
Влад Соло
Ждал их, но не за 20.000...
9 минут назад
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