6 товаров с AliExpress для пикника и хорошего отдыха на природе

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Близится лето, а значит пора готовиться к сезону шашлыков, походов и выездов за пределы города. Мы собрали несколько товаров, которые сделают отдых комфортнее для вас и ваших близких.
Компактный набор посуды с горелкой
В длительном походе важно рассчитывать вес и объем снаряжения. В набор входят две ёмкости разных размеров. В них можно подогреть уже готовые продукты или использовать как мини-кастрюльку. Прорезиненые ручки можно использовать в качестве прихватки или держателя, чтобы не обжечься. В комплект входит компактная горелка с газовым баллонном для приготовления еды без костра.
Из отзывов: товар полностью соответствует описанию, рекомендую! Удобный, много места не занимает, газовый балон входит. На одного человека с лихвой хватит.
Купить набор посуды с горелкой от 539 р.
Складной стул
Его можно взять с собой, чтобы не ютиться на подстилках, бревнах и прочих импровизированных способах расположениях на природе, пляже или на берегу во время рыбалки. Стул прост в сборке, не занимает много места, есть чехол-переноска.
Из отзывов: супер!!! Очень лёгкие по весу, быстро разбираются и собираются. Сидушка очень удобная, прошита качественно. Мой муж, больше 90 кг и отлично. Мешочек можно использовать, как сумку, вместится очень много
Купить складной стул от 1 405 р.
Надувной коврик
Рассчитан на одного человека. Можно использовать, как мягкую подстилку, матрас для палатки или гамака. У изголовья есть подобие подушки с которым спать гораздо приятнее. Есть чехол для переноски и резиновый фиксатор. Насос в комплект не входит.
Из отзывов: очень прикольная вещь и очень компактная. Лучше, чем таскать с собой огромный коремат. Вес 600гр. Так что всем советую товар и данного продавца.
Купить надувной коврик от 1 759 р.
Портативный гриль
Альтернатива громоздкому мангалу с шампурами. Разборная конструкция экономит место. В собранном виде представляет собой решётку, которая вставляется в землю. Удобно для приготовления на открытом огне мясных стейков и овощей.
Из отзывов: прочная решетка, вставные спицы и ножки держатся хорошо, а боковые закручиваются резьбой, ничего не вываливается, тубус маленький, лёгкий, очень понравилась конструкция.
Купить портативный гриль от 1 225 р.
Корзина для барбекю
Еще один практичный способ приготовить полезную и вкусную еду на огне. В открытый цилиндр засыпаются продукты и кладутся на решётку. Переворачивается комплектной вилкой. Хороший способ для любителей мясного или овощного рагу.
Купить корзину для барбекю от 761 р.
Bluetooth-колонка Tronesmart Trip
Можно прицепить к рюкзаку на петельку и слушать музыку в процессе прогулки или похода. Кроме Bluetooth-соединения, можно накидать любимых треков на USB-флешку. Заряжается гаджет по USB-C, как заявляет производитель, хватает аккумулятора на 20 часов прослушивания при среднем уровне громкости. Пользователи хвалят устройство за чистый звук и компактные габариты.
Купить колонку Tronesmart от 1 583 р.
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