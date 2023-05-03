6 товаров с AliExpress для пикника и хорошего отдыха на природе

Артем
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Фото: Unsplash 
Близится лето, а значит пора готовиться к сезону шашлыков, походов и выездов за пределы города. Мы собрали несколько товаров, которые сделают отдых комфортнее для вас и ваших близких.

Компактный набор посуды с горелкой

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В длительном походе важно рассчитывать вес и объем снаряжения. В набор входят две ёмкости разных размеров. В них можно подогреть уже готовые продукты или использовать как мини-кастрюльку. Прорезиненые ручки можно использовать в качестве прихватки или держателя, чтобы не обжечься. В комплект входит компактная горелка с газовым баллонном для приготовления еды без костра.

Из отзывов: товар полностью соответствует описанию, рекомендую! Удобный, много места не занимает, газовый балон входит. На одного человека с лихвой хватит.

Купить набор посуды с горелкой от 539 р.

Складной стул

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Его можно взять с собой, чтобы не ютиться на подстилках, бревнах и прочих импровизированных способах расположениях на природе, пляже или на берегу во время рыбалки. Стул прост в сборке, не занимает много места, есть чехол-переноска. 

Из отзывов: супер!!! Очень лёгкие по весу, быстро разбираются и собираются. Сидушка очень удобная, прошита качественно. Мой муж, больше 90 кг и отлично. Мешочек можно использовать, как сумку, вместится очень много

Купить складной стул от 1 405 р.

Надувной коврик

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Рассчитан на одного человека. Можно использовать, как мягкую подстилку, матрас для палатки или гамака. У изголовья есть подобие подушки с которым спать гораздо приятнее. Есть чехол для переноски и резиновый фиксатор. Насос в комплект не входит.

Из отзывов: очень прикольная вещь и очень компактная. Лучше, чем таскать с собой огромный коремат. Вес 600гр. Так что всем советую товар и данного продавца. 

Купить надувной коврик от 1 759 р.

Портативный гриль

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Альтернатива громоздкому мангалу с шампурами. Разборная конструкция экономит место. В собранном виде представляет собой решётку, которая вставляется в землю. Удобно для приготовления на открытом огне мясных стейков и овощей.

Из отзывов: прочная решетка, вставные спицы и ножки держатся хорошо, а боковые закручиваются резьбой, ничего не вываливается, тубус маленький, лёгкий, очень понравилась конструкция.

Купить портативный гриль от 1 225 р.

Корзина для барбекю

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Еще один практичный способ приготовить полезную и вкусную еду на огне. В открытый цилиндр засыпаются продукты и кладутся на решётку. Переворачивается комплектной вилкой. Хороший способ для любителей мясного или овощного рагу.

Купить корзину для барбекю от 761 р.

Bluetooth-колонка Tronesmart Trip

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Можно прицепить к рюкзаку на петельку и слушать музыку в процессе прогулки или похода. Кроме Bluetooth-соединения, можно накидать любимых треков на USB-флешку. Заряжается гаджет по USB-C, как заявляет производитель, хватает аккумулятора на 20 часов прослушивания при среднем уровне громкости. Пользователи хвалят устройство за чистый звук и компактные габариты.

Купить колонку Tronesmart от 1 583 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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Комментарии

+151
Ktoto
В корзине доя барбекю отзыв о вентиляторе 🤣
час назад в 17:17
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+538
franzisonfire
Все хорошие товары для пикника продают в КБ или Вин Лабе без них пикник не пикник )))
35 минут назад
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