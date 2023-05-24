7 практичных и функциональных товаров с AliExpress для вашего дома

На AliExpress приходят не только за низкими ценниками. Порой на площадке можно увидеть товары, о существовании которых даже не догадываешься. Мы собрали полезных товаров, которые пригодятся в быту и несколько необычных гаджетов.
Механическая мини-клавиатура Redragon
Механическая клавиатура REDRAGON Fizz K617 порадует не только качеством исполнения, но и приятной ценой. Гаджет имеет традиционную игровую подсветку и съемный кабель, а компактные габариты позволяют носить устройство с собой.
Из отзывов: клавиатура наипрекраснейшая, звучит отлично, с хотсвапом, приятно кликается, стоит дёшево. Что ещё для счастья надо.
Купить мини-клавиатуру Dedragon от 2780 р.
Удлинитель с USB-портами
Гаджет выполнен из материала, который не горит и убережёт дом от пожара в случае короткого замыкания. Удлинитель имеет двухметровый шнур и несколько разъемов для подключения: 3 розетки, 4 порта USB-A и 1 USB-C. Есть кнопка питания, если нужно отключить всё.у
Из отзывов: очень удобная и функциональная вещь. Приятный внешний вид. Все соответствует описанию. Отправили очень быстро. Я доволен)
Купить удлинитель от 925 р.
Яндекс Станция Лайт с «Алисой»
Blooetooth-колонка с голосовым помощником «Алисой» умеет управлять умным домом, поставит любимую музыку или станет приятным собеседником. К ней также можно подцепиться по Bluetooth если подписки на «Яндекс Музыку» нет.
Из отзывов: яркая красная колонка. Приехала быстро. Инструкция есть, но при включении сама рассказала, что нужно сделать для использования.
Купить Яндекс Станцию Лайт от 2 940 р.
Термопринтер для этикеток
Приятно и удобно, когда нужные вещи в доме подписаны. Беспроводной мини-принтер печатает аккуратные этикетки с набранным текстом. Наклейки не боятся влаги и идеально подходят для кухонных банок.
Из отзывов: принтером доволен, качество печати более чем приемлемое, покупал для этикеток в электрощите. Бумага глянцевая, краска держится очень прочно, не смазывается пальцем. Приложение тоже довольно функциональное, удобно подключается по блютузу к принтеру. Всем рекомендую к покупке, за эту цену что-то лучше вряд ли можно найти.
Купить термопринтер от 3 229 р.
Доска для размораживания
Просто положите замороженные продукты не ёмкости или тарелку, а на поверхность доски. Благодаря специальному покрытию продукты будут таять быстрее без применения микроволновки или погружения в теплую воду.
Из отзывов: действительно работает). Положила в целях эксперимента, блинчики замороженные, половину на доску, половину на тарелку. Через 20 минут, на доске почти разморозились, а на тарелке еще твердые. Так что рекомендую. Для тех кто против микроволновок и размораживания в воде, это помощник!
Купить доску для размораживания от 919 р.
Охранная камера на солнечных батареях
Передача видео работает от сим-карты, что позволяет передавать видео на расстоянии по воздуху. Для питания используются солнечные батареи, которые можно разместить на расстоянии до 5 метров от основного устройства. В наличие есть модели с разными конфигурациями подключения.
Из отзывов: нет необходимости подключаться к источнику питания, установка очень удобна. Объектив можно переключать, чтобы увидеть более широкое поле зрения, беспроводное ночное видение имеет хорошую четкость. В приложении есть много функций, просто в использовании.
Купить камеру от 11 695 р.
Саундбар Redmi
Динамик подключается как по Bluetooth, так и по аудиокабелю 3,5 мм. Заявленная мощность звука 30 Вт. Этого вполне хватит для просмотра любого контента, если колонки в телевизоре слабые.
Из отзывов: колонка хорошая, намного лучше моего телевизора. Звук стал разнообразнее и качественнее. Согласен с тем, что это не предел, но за свои деньги работает хорошо.
Купить саундбар от 2 867 р.
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