Большая распродажа Amazfit на AliExpress: смарт-часы со скидкой до 68%

AliExpress частенько проводит бренд-фестивали с доступными ценами и скидочными купонами. Как правило, длятся они буквально несколько дней и выгодные предложения легко пропустить. К старту крупной распродажи от бренда Amazfit мы собрали несколько интересных позиций по самым разным ценам.
Распродажа продлится до 25 мая. На виртуальной полке Amazfit выложила более 30 гаджетов, а также купоны со скидками. Их можно найти на главной странице. Ниже бренд выделил наиболее популярные модели и полный список товаров по сниженному ценнику. Мы выбрали несколько вариантов от доступных фитнес-браслетов до премиальных смарт-часов.
Если при переходе по ссылке товара покупка недоступна, необходимо выбрать другой регион отправки. По возможности выбирайте Российскую Федерацию, так посылка доедет быстрее, но цена может быть немного дороже.
Amazfit Bip U
Часы получили 1,43-дюймовый цветной дисплей, датчик насыщения кислородом кровью, более 60 тренировочных режимов. Заряда хватит на 9 дней при стандартном режиме использования.
Купить Amazfit Bip U от 2 624 р.
Amazfit Band 7
Яркий удлиненный 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей проработает до 18 в стандартном и 28 дней в энергосберегающем режиме. Часы имеют последнюю версию Bluetooth 5.2 и могут круглосуточно отслеживать работу сердца, насыщение кислородом и уровень стресса. В прошивке установлено 120 спортивных режимов.
Купить Amazfit Band 7 от 3 937 р.
Amazfit Bip 3
Супертонкий корпус с цветным 1,69-дюймовым дисплеем прослужит до 2 недель от одного заряда. В приложении есть свыше 50 разных дисплеев на любой вкус. Циферблат также можно создать самому, загрузив фото со смартфона. Гаджет определяет уровень кислорода в крови, следит за стрессом, сном, и сердечными показателями. Внутри также есть 60 режимов тренировки.
Купить Amazfit Bip 3 от 5 329 р.
Amazfit GTS 2e
Гаджет снабдили ярким AMOLED-дисплеем диагональю 1,65 дюйма с закругленными краями. Для активных тренировок доступно 90 разных режимов, а за показателями здоровья гаджет следит при помощи датчиков сердцебиения и насыщения кислорода в крови. Часы также покажут входящие сообщения и звонки. Автономность позволяет пользоваться устройством до 7 дней при всех включенных функциях. В умеренном режиме — до 20 суток.
Купить Amazfit GTS 2e от 5 740 р.
Amazfit GTS 2 mini
Помимо AMOLED-дисплея на 155 дюймов и стандартных для бренда функций мониторинга здоровья, модель имеет опцию «Женский календарь» и 68 спортивных режимов. Заряда аккумулятора хватает на 2 недели.
Купить Amazfit GTS 2 mini от 5 944 р.
Amazfit GTR 2
Смарт-часы с 1,39-дюймовым AMOLED-экраном позволяют постоянно следить за показателями, благодаря функции Always on Display. Гаджет поддерживает работу GPS и GLONASS, имеет 12 основных режимов тренировки и продержится до 14 дней в автономном режиме.
Купить Amazfit GTR 2 от 7 708 р.
Amazfit T-Rex Pro
Часы созданы для активного отдыха и усиленных тренировок. Корпус гаджета защищен от воды и выдерживает погружение на глубину до 100 метров. Заряда аккумулятора хватает на 18 дней. Доступно до 100 режимов тренировок, отслеживание пройденного пути по GPS, и функции мониторинга здоровья.
Купить Amazfit T-Rex Pro от 11 060 р.
Amazfit T-Rex 2
Фаворит надежности и автономности. Смарт-часы T-Rrex 2 отслеживают активность до 24 дней стандартного использования и 45 дней в режиме экономии. Имеются 120 настроек для тренировки, возможно погружение под воду на глубину до 100 метров. Гаджет отлично себя чувствует даже при экстремальных температурах в диапазоне от −40 ℃ до +70 ℃.
Купить Amazfit T-Rex 2 от 15 625 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.