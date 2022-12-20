Нашли уникальное кольцо на AliExpress с десятками функций и без подзарядки. Возможности поражают
Артем Фунтиков —
Гаджет позволяет выполнять множество команд на смартфоне и использовать кольцо в качестве пропуска.
Функциональность кольца Jakcom R3 крайне обширна. Установив приложение на смартфон (доступно на Android и iOS), управляйте любыми его функциями одним прикосновением. Команды передаются при помощи чипа NFC. Можно составить многоуровневый сценарий, который выполняет сразу несколько действий, например, отключит звук, включит будильник и переведет смартфон в энергосберегающий режим.
Есть возможность установки паролей для любого приложения — доступ открывается только при помощи кольца. Кроме того в память гаджета можно записать важную текстовую информацию для хранения, которой можно поделиться при необходимости — просто поднесите устройство к NFC-модулю в смартфоне. Также Jakcom R3 можно использовать как ключ-карту.
Самое интересное, что устройство не требует дополнительного питания, а загруженные данные могут храниться в памяти до 10 лет и выдержать около 100 тысяч циклов перезаписи (так заявляет производитель). Jakcom R3 можно не снимать с руки, оно защищено по стандарту IP 68.
Из отзывов: очень нравится функционал. Правда, использую только 2 из 3: ID и NFC. ID использую как проходку в кабинеты системы доступа на работе, а NFC как метку с контактами и быстрый вызов функций на телефоне. Размеры норм. Брал маленькое, ношу на мизинце, смотрится аккуратно. Чувствительность хорошая — меткой ID ношу наружу.
Купить умное кольцо Jakcom R3 от 1 068 р.
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