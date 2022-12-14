AliExpress

Этот адаптер с AliExpress добавит вашему смартфону или планшету кучу новых возможностей

Александр


Мы нашли на AliExpress недорогой USB-хаб. Несмотря на небольшие размеры, он довольно функциональный.

Хаб выглядит как кабель с тремя дополнительными разъёмами. Он коннектится к смартфону, планшету или ноутбуку через порт USB Type-C и позволяет подключить к устройству ещё три гаджета (например, мышку, клавиатуру, геймпад, внешний накопитель, карту памяти или даже принтер). Среди разъёмов - порты USB 2.0 и USB 3.0, а также кардридер для карт формата microSD.



Этот USB-хаб стоит дешевле 570 рублей с бесплатной доставкой. Он лёгкий и миниатюрный, поэтому не ощущается при переноске, его можно взять с собой куда угодно, просто положив в сумку или карман. Благодаря такому хабу у мобильного устройства появляются новые возможности: гораздо больше памяти, внешние манипуляторы, печать документов и многое другое.

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