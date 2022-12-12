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Новая Bluetooth-колонка Tronsmart Bang SE: мощность 40 Вт, аккумулятор на 8000 мАч, уже есть на AliExpress

Артем
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Помимо внушительной автономности, гаджет защищен от влаги и обладает чистым стереозвуком с глубокими басами.

Как и полагается портативным колонкам, Bang SE получила скромные габариты — при размерах 298×164,5×118,8 мм вес устройства составил 2,14 кг. Для переноса имеется удобная ручка. Впрочем, можно пристегнуть ремешок для транспортировки через плечо.

Благодаря двум 3,1-дюймовым полнодиапазонным динамикам мощностью 40 Вт звук будет чистым и громким. Мало басов? Режим SoundPulse добавит басов при помощи специальных алгоритмов. 
За автономность отвечает аккумулятор на 8000 мАч, которого хватит до 24 часов прослушивания в зависимости громкости музык и интенсивности RGB-подсветки. Как заявляет производитель, зарядить колонку до 100% можно за 5 часов.

Купить Bluetooth-колонку Tronsmart Bang SE от 4 610 р
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