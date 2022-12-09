AliExpress

Эти часы должны быть в каждом доме. В них столько всяких датчиков (и даже есть Wi-Fi)!

Александр


Мы нашли на AliExpress часы, которые пригодятся в любой квартире (и может быть, даже в каждой комнате). Они симпатичные и обладают экраном, на котором помимо времени отображается другая полезная информация.

Часы показывают дату и время, а также температуру и влажность в помещении. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi их можно соединить со смартфоном на базе Android или iOS. В специальном приложении на графике наглядно отображаются изменения качества воздуха. Время можно не подводить вручную, оно всегда точное, поскольку синхронизируется со смартфоном, а тот берёт эти данные из интернета. В приложение можно добавить несколько часов для разных комнат.



Часы поддерживают работу с голосовыми ассистентами (в том числе «Алисой»), который может оповещать о температуре и влажности в комнате. Когда влажность падает ниже комфортного значения, это сигнал к тому, что нужно включать увлажнитель воздуха. Также предусмотрена подсветка, но она для экономии энергии работает не постоянно, а включается на 10 секунд при нажатии на кнопку вверху корпуса.

При желании можно связать эти часы с другими гаджетами умного дома и настроить сценарии, в которых при определённой температуре будет автоматически включаться или отключаться кондиционер, а при определённой влажности — увлажнитель.

Часы питаются от батареек, и можно было бы подумать, что отсутствие встроенного аккумулятора или питания от сетевого адаптера это недостаток, но нет — судя по отзывам, даже недорогих батареек хватает на несколько месяцев работы. В отзывах также пишут, что часы работают даже при минусовой температуре (заявлено не ниже -9,9 градусов по Цельсию, но они выдерживают и -15).

В продаже доступны модели с 12- и 24-форматом времени, поэтому не перепутайте при выборе. На покупке сразу двух часов можно сэкономить, но экономия будет невелика.

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