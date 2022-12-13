Беспроводное зарядное устройство Xiaomi с кулером и мощностью 50 Вт на AliExpress

Гаджет имеет удобную вертикальную подставку и защищает смартфон от перегрева за счет активного охлаждения.
Устойчивая вертикальная подставка способна выдержать самый увесистый смартфон. Система охлаждения спрятана внутри спинки гаджета и занимает более половины его общей площади. Пользователи отмечают, что работа кулера практически не слышна.
Благодаря мощности 50 Вт смартфон заряжается очень быстро (если поддерживает быструю зарядку), даже через толстый чехол. В комплект также входит зарядный блок на 67 Вт и кабель USB-C.
Из отзывов:
качество xiaomi. Говорить не о чем. Все на высшем уровне. В комплекте идет зарядка 67 Вт. Зарядка идет быстро. Телефон показывает 50 Вт. Упаковано аккуратно.
Купить Беспроводное зарядное устройство Xiaomi от 3100 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress
.