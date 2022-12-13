Aliexpress

Беспроводное зарядное устройство Xiaomi с кулером и мощностью 50 Вт на AliExpress

Артем
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Гаджет имеет удобную вертикальную подставку и защищает смартфон от перегрева за счет активного охлаждения.

Устойчивая вертикальная подставка способна выдержать самый увесистый смартфон. Система охлаждения спрятана внутри спинки гаджета и занимает более половины его общей площади. Пользователи отмечают, что работа кулера практически не слышна. 

Благодаря мощности 50 Вт смартфон заряжается очень быстро (если поддерживает быструю зарядку), даже через толстый чехол. В комплект также входит зарядный блок на 67 Вт и кабель USB-C.

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Из отзывов: качество xiaomi. Говорить не о чем. Все на высшем уровне. В комплекте идет зарядка 67 Вт. Зарядка идет быстро. Телефон показывает 50 Вт. Упаковано аккуратно.

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Комментарии

+4479
Carter_Mayers
Выглядит стильно, если бы не надпись Сяоми, вполне бы можно было принять за топовый бренд
5 минут назад
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