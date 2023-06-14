Большая распродажа на AliExpress: практичные гаджеты со скидкой 80%

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Робот пылесос Roborock S7 Pro Ultra
Устройство отлично подойдет как для сухой уборки, так и для мытья полов. Мощность в 5100 Па в связке с системой фильтрации НЕРА поглощает мелкие частицы пыли и отправляет собранный мусор в самоочистительную базу. Заявленое время работы — до 2,5 часов.
Из отзывов: жена в восторге, говорит, что пылик убирает лучше чем она, за исключением углов ну и плинтусов. Нужно понимать, что этот помощник нещадно жрет все что плохо лежит на полу, будь то носки, резинки для волос и т.д. С базой нет никак проблем, все работает как и заявлено.
Купить робот-пылесос от 56 728 р.
Беспроводные наушники Ancer Soundcore Life Q30
Гибридные полноразмерные Bluetooth-наушники с тремя режимами активного шумодава и Hi-Res звучанием. Быстрая зарядка позволит работать гаджету в течение 4-х часов после 5 минут у розетки. Полного заряда аккумулятора хватает на 40 часов прослушивания в стандартном режиме.
Из отзывов: наушники просто супер. Cупруга оценила подарок. Берем уже вторы, первые я брал себе. Нереально хорошо звучат, шумадав на высоте, разговаривать на улице хорошо. Бокс на розовых ушах — дермантин и пахнет сильно. На черных же тканевый. Советую продавца и наушники
Купить беспроводные наушники Ancer от 4 629 р.
Точильный станок
Инструмент пригодится для заточки ножей, ножниц, сверл и других режущих инструментов. Компактный размер устройства не займут много места в гараже
Из отзывов: посылка пришла быстро. Коробка целая, не помятая. Доставка курьером. Точка отлично наточила все мои ножи и ножницы без проблем. Очень довольна.
Купить точильный станок от 1 741 р.
Смар-часы HONOR Watch GS Pro
HONOR Watch GS Pro получили 1,39-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 454×454. Корпус защищен по стандарту MIL-STD-810G. Со смартфоном гаджет синхронизируется по Bluetooth 5.1. Часы показывают уведомления, отслеживают частоту сердцебиения, качество сна, уровень стресса, кислорода в крови и другие физические активности. Есть возможность управления музыкой и ответа на звонки. Время работы от одного заряда — до 25 дней и до 2 дней при активации всех функции, включая GPS.
Из отзывов: часы пришли в кротчайшие сроки, в плёнке, новые, можно дарить. Функционал часов на высоте, выглядят брутально, красиво, дорого. По начинке все что нужно есть. До этого были G-shock, эти выглядят даже красивее и интереснее.
Купить часы от 6 282 р.
Клавиатура Redragon Fizz K617
Механическая клавиатура REDRAGON Fizz K617 порадует не только качеством исполнения, но и приятной ценой. Гаджет имеет традиционную игровую подсветку и съемный кабель, а компактные габариты позволяют носить устройство с собой.
Из отзывов: клавиатура наипрекраснейшая, звучит отлично, с хотсвапом, приятно кликается, стоит дёшево. Что ещё для счастья надо.
Купить клавиатуру Redragon Fizz от 2 310 р.
Оперативная память Kingbank Intel DDR4 8 ГБ
Планка работает на частоте процессора 2666 мГц при напряжении 1,2 В. площади автомобиля и спрей. Совместима с чипами intel 10/11/12 поколений.
Из отзывов: заказал ОЗУ для процессоров зеон, отлично с ними работает и тайминги держит. Думаю для обычных процессоров тоже будет хорошо.
Купить оперативную память от 761 р.
Беспроводные наушники Baseus Bowie H1i
Управление осуществляется при помощи физических кнопок или фирменного приложения. Тип беспроводного соединения — Bluetooth 5.3. За автономность отвечает аккумулятор на 600 м•Ач, которого, по словам производителя, хватает на 100 часов пользования при 70% громкости и на 70 часов в режиме шумодава. Заявлена поддержка звука высокого разрешения с возможностью включить эффект объема.
Из отзывов: в целом очень приятный и достойный звук, без особых провалов. Шумоподавление работает, но даёт шумы. Приложение работает нормально, но хочет знать обязательно геолокацию. По весу лёгкие, материал приятный.
Купить наушники Baseus Bowie H1i от 2 658 р.
Светодиодный фонарь-пауэрбанк
Гаджет способен осветить путь на расстоянии свыше 600 метров при яркости в 2100 лм. Его также можно использовать как внешний аккумулятор для смартфона и других устройств. Зарядка осуществляется по кабелю в течение 2,5 часов до 100%.
Из отзывов: Отличный фонарь уже не первый брал для работы и поездок на природу .Мощный чистый белый свет без зелени и синевы. Отличный честный аккумулятор 21700 на 5000 мАч. Спокойно работает во время зарядки на всех режимах кроме «турбо». Прекрасный дальнобой с хорошим "засветом"по бокам, 300 метров для него не проблема, но и на 500 вполне пригоден к работе.
Купить фонарь от 1 565 р.
Беспроводные наушники Ugreen HiTune X6
Bluetooth-наушники выдают чистый звук с глубоким басом и умеренными верхними и нижними частотами. Одного заряда кейса хватает до 26 часов прослушивания музыки, если не использовать шумодав. Сенсорное управление позволяет отвечать на звонки, перематывать и регулировать громкость треков.
Из отзывов: наушники очень порадовали своим звучанием чистый и достаточно детальный звук. Хороший бас. Функция шумоподавления отлично спасает в любом виде транспорта от лишних шумов окружающего мира загрязняющих эфир во время прослушивания. Зарядку держат достаточно долго.
Купить UGREEN HiTune X6 от 1 746 р.
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