Крутой водяной бластер Xiaomi с дисплеем появился на AliExpress

Артем
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Импульсный водяной ствол Xiaomi Mijia Pulse выбрался за пределы Китая. Гаджет получил стильный футуристичный дизайн, яркий дисплей и боковую подсветку.

Необычная игрушка стреляет разрядами воды в трех режимах: одиночный, очередь и усиленный. Ёмкости для жидкости хватает на 25 мощных выстрелов дальностью до 9 метров. Чтобы перезарядить бластер, достаточно опустить дуло в воду — магазин пополнится за 15 секунд. 

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На HD-дисплее отображается используемый режим, а также уровень заряда воды и аккумулятора. По бокам протянуты две светодиодные ленты синего цвета, которые загораются при выстреле.

Внутри Xiaomi Mijia Pulse стоит аккумулятор на 1800 мА·ч. Этого хватит на 2000 непрерывных выстрелов от одного заряда. Чтобы продолжить баталию, придется подождать около 5 часов у розетки.

Из отзывов: в отличие от других водных пистолетов прежде всего качество, пластик, сборка. Приятно держать в руке.



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Комментарии

+5
Че Гевара
38 лет, хочу 2 таких 😅
Сегодня в 15:05
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Mers
+4434
Mers
Могли бы и озвучку прикрутить, для пущего эффекта)
Сегодня в 15:41
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