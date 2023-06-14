Крутой водяной бластер Xiaomi с дисплеем появился на AliExpress

Импульсный водяной ствол Xiaomi Mijia Pulse выбрался за пределы Китая. Гаджет получил стильный футуристичный дизайн, яркий дисплей и боковую подсветку.
Необычная игрушка стреляет разрядами воды в трех режимах: одиночный, очередь и усиленный. Ёмкости для жидкости хватает на 25 мощных выстрелов дальностью до 9 метров. Чтобы перезарядить бластер, достаточно опустить дуло в воду — магазин пополнится за 15 секунд.
На HD-дисплее отображается используемый режим, а также уровень заряда воды и аккумулятора. По бокам протянуты две светодиодные ленты синего цвета, которые загораются при выстреле.
Из отзывов: в отличие от других водных пистолетов прежде всего качество, пластик, сборка. Приятно держать в руке.
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