Красная распродажа на AliExpress: топовые гаджеты со скидкой до 80%

Артем
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На AliExpress стартовала большая распродажа, которая продлится до 18 июня. Мы собрали ссылки для удобной навигации по скидкам в одном месте и несколько интересных товаров.

На главной странице распродажи вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой. 

Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам:


Камера видеонаблюдения

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Устройство не боится дождя и работает в связке со стационарным видеорегистратором. Запись и онлайн-трансляцию можно просматривать с экрана смартфона, через специальное приложение. Есть варианты с разным качеством съемки от 3 до 8 МП.

Из отзывов: камера достойная. Упаковка слегка помятая, но внутри все цело. Качество съёмки хорошее, мне понравилось. Надо было брать две. 



Видеорегистратор 70mai A500S

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Незаменимая вещь для водителей. Если появились какие-то спорные моменты на дороге, решить их можно посмотрев запись с видеорегистратора. В 70mai A500S есть две камеры: на дорогу и в салон.

Из отзывов: регистратор хороший. Проще простого разобраться с настройкой, простое приложение, все понятно, ничего лишнего.

Купить видеорегистратор от 5 151 р.

SSD-диск M2 Samsung

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Твердотельный накопитель для расширения внутренней памяти ПК или ноутбука. У продавца есть различные варианты объема — от 128 ГБ до 2 ТБ.

Из отзывов: приехал запакованным в пакетик-антистатик, внутри пластиковой коробки, а коробка в пупырке. Нормальный вариант для замены 980 PRO и дешевле в 2 раза.

Купить SSD-диск Samsung 1 ТБ от 4 636 р.

Портативная консоль Steam Deck

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Гаджет поддерживает большинство популярных игр, включая требовательные Atomic Heart, Elden Ring, Cyberpunk 2077. В консоли установлен процессор AMD с мощным графическим чипом, 7-дюймовый HD-экран с частотой обновления 60 Гц и аккумулятор, заряда которого хватает от 2 до 8 часов в зависимости от игры. На выбор доступны две конфигурации памяти — 256 ГБ и 512 ГБ.

Из отзывов: приехала новенькая запечатанная. Играю уже пару дней — все отлично работает. Заказал к ней внутренний ssd 1tb, но как выяснилось и с microsd игры работают отлично (проверено на fallout76). Кулер иногда включается и работает очень тихо. Проблем с запуском игр из steam не обнаружил.



ТВ-приставка Mi TV Box S

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Обновленная версия ТВ-приставки от Xiaomi, которая добавит вашему старому телевизору функции смарт-тв. Mi TV Box S получила улучшенный процессор, четырёхъядерный процессор Cortex-A55 2 ГГц, графический чип Mali G31 MP2, 2 ГБ оперативки и 8 ГБ встроенной памяти. Есть разъёмы HDMI, USB, 3,5-мм мини-джек. 

Из отзывов: греется незначительно, приложения из магазина летают, Wi-Fi держит железобетонно, только не на всех каналах работает, пришлось сразу переключить с 13 канала на 1 на 2,4G. Пульт включает/выключает приставку, заводские настройки не менял.

Купить Mi TV Box S от 4 297 р.

Беспроводные наушники Anker P20i

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Гаджет поддерживает технологию Bass UP, сенсорное управление Наушники работают до 10 часов от одного заряда и до 30 часов с кейсом. 

Из отзывов: в ушах сидят хорошо, не давят. Кейс удобный, единственное что индикатор один. А так наушники очень понравились!

Купить наушники Anker P20i от 1 449 р.

Беспроводной комплект клавиатура+мышь Ugreen 

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Оба аксессуара соединяются при помощи одного USB-коннектора. Клавиатура имеет наклонную подставку и полный набор клавиш с удобными углублениями. Мышь получила возможность переключения чувствительности и боковые клавиши для быстрой навигации по страницам вперед и назад.

Из отзывов: символы на клавишах четкие и аккуратные, звуки от нажатий между средней громкости, но не раздражают слух. Сделана качественно.Клавиши мыши беззвучные, качество пластика среднее, в руке лежит удобно. В целом комплект хороший, соотношением цены и качества, доволен.

Купить комплект Ugreen от 1 898 р.

Внешний магнитный аккумулятор Baseus

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Пауербанк крепится к задней крышке iPhone на прочном магните. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч при мощности заряда 20 Вт. Благодаря мягкому покрытию, гаджет не поцарапает смартфон.

Из отзывов: тонкий и стильный аккумулятор, четко подходит на мой айфон 12. Держится очень хорошо.

Купить внешний аккумулятор от 2 390 р.

Беспроводная колонка Divoom Plus 

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К устройству можно подключиться по Bluetooth-соединению и прослушивать любимую музыку. В колонку установлен динамик мощностью 10 Вт и пространственным звуком. Запаса аккумулятора в среднем хватает на восемь часов. Также Divoom Ditoo-Plus имеет несколько встроенных игр, которые управляются рычажком, будильник и множество других полезных виджетов.

Из отзывов: Классный динамик. Беру второй такой, но уже в подарок для близкого человека. Звук очень чистый, объёмный, громкий. Слушать любимую музыку через это устройство — огромное удовольствие. В бесплатном приложении Divoom можно создавать свои пиксельные шедевры-картинки, анимации, текст или загружать уже готовые. Также можно зарабатывать баллы на скидку для следующей покупки. У этого клёвого малыша есть множество полезных функций:умный будильник (может будить вас записью вашего голоса), пиксельные игры, отчёт о погоде, уведомления, ежедневник, радио и многое другое.

Купить Divoom Plus от 4 974

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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