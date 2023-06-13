Скидки до 80% на AliExpress: топовые гаджеты для дома, отдыха и работы

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Планшет Teclast M40 Pro 2023
Гаджет получил яркий 10-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Есть лоток под 2 сим-карты, что позволяет использовать планшет даже вне дома. Высокую автономность обеспечивает аккумулятор на 7000 мА·ч, а металлический корпус защитит устройство от падений
Из отзывов: планшет очень хороший для своей цены, рекомендую. Доставка, кстати, тоже дико быстрая (из РФ в Москву) — дней пять всего ехал. Достоинства: рамки довольно узкие для этой цены, красивый, очень шустрый, приложения просто летают, никаких лагов и тормозов.
Купить Планшет Teclast M40 Pro от 9 964 р.
Беспроводная колонка Tornsmart SE
Колонка обладает мощным и чистым стереозвуком, яркой RGB-подсветкой и аккумулятором на 4000 мАч. Подключиться можно при помощи Bluetooth-соединения, по аудиокабелю 3,5 мм или вставив карту памяти формата microSD.
Из отзывов: отличная колонка. Описание соответствует. Доставка супербыстрая. Рекомендую.
Купить колонку Tornsmart SE от 3 820 р.
Горный велосипед
Велосипед с 21-ступенчатой коробкой передач, надежной стальной рамой и 19-дюймовыми колесами.
Из отзывов: отличный велосипед, ни капли не жалею, что заказал на Алиэкспресс. В магазинах в разы такой дороже. Кстати пришёл в идеале, царапин, вмятин нет. Настроен с завода хорошо, все скоростя переключаются, тормоза тормозят.
Купить велосипед от 10 856 р.
Автомобильный сканер
Гаджет сканирует и удаляет ошибки в системе автомобиля. В отличие от распространенных OBD 2 вся информация выдается на дисплее устройства. Работает от сети.
Из отзывов: пришло очень быстро, обновил через пк, всё работает.
Купить сканер от 1 329 р.
Смарт-часы
Устройство получило 1,85-дюймовый дисплей с TFT-матрицей, выдерживают погружение на глубину до 50 метров и имеют большинство функций мониторинга здоровья, включая уровень кислорода в крови, данные работы сердца, шагомер и измерение температуры тела. Можно отвечать на звонки через Bluetooth.
Из отзывов: хорошее соотношение цены и качества, быстрая доставка, множество функций, простое подключение к приложению, очень практичные часы с большим экраном.
Купить смарт-часы от 2 076 р.
Портативная мойка
Этот гаджет поможет сэкономить средства на поездке в автомойку. Есть три режима подачи воды: мощная струя для очистки сложных загрязнений, для захвата большей площади автомобиля и спрей. Длительную работу обеспечивает аккумулятор на 30000 мА·ч.
Из отзывов: мойка рабочая, не надо ждать от нее производительности Керхера, но помыть машину, окна и т.д можно. Доставка мега быстрая, два дня в Смоленск. Продавцу отдельное спасибо за подарки, тряпочки очень понравились.
Купить портативную мойку 3 168 р.
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