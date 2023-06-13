Скидки до 80% на AliExpress: топовые гаджеты для дома, отдыха и работы

Артем
S9fecb0654e034ac592c834b98ab5dad.jpg

На AliExpress продолжается большая распродажа. До 18 июня на платформе можно обзавестись годными товарами по выгодным ценам. Мы собрали ссылки для удобной навигации по скидкам в одном месте и несколько интересных товаров для дома и отдыха.

На главной странице вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой. 

Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам:


Планшет Teclast M40 Pro 2023

S9d687f8e5aa24c2ca7ee1738ca4b34d.jpg

Гаджет получил яркий 10-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Есть лоток под 2 сим-карты, что позволяет использовать планшет даже вне дома. Высокую автономность обеспечивает аккумулятор на 7000 мА·ч, а металлический корпус защитит устройство от падений

Из отзывов: планшет очень хороший для своей цены, рекомендую. Доставка, кстати, тоже дико быстрая (из РФ в Москву) — дней пять всего ехал. Достоинства: рамки довольно узкие для этой цены, красивый, очень шустрый, приложения просто летают, никаких лагов и тормозов.

Купить Планшет Teclast M40 Pro от 9 964 р.

Беспроводная колонка Tornsmart SE

S6a2c60d1b3ef41b4bf6ba03fda3583f.jpg

Колонка обладает мощным и чистым стереозвуком, яркой RGB-подсветкой и аккумулятором на 4000 мАч. Подключиться можно при помощи Bluetooth-соединения, по аудиокабелю 3,5 мм или вставив карту памяти формата microSD. 

Из отзывов: отличная колонка. Описание соответствует. Доставка супербыстрая. Рекомендую.

Купить колонку Tornsmart SE от 3 820 р.

Горный велосипед 

S3a00b31e92dc4b6c949097445418193.jpg

Велосипед с 21-ступенчатой коробкой передач, надежной стальной рамой и 19-дюймовыми колесами.

Из отзывов: отличный велосипед, ни капли не жалею, что заказал на Алиэкспресс. В магазинах в разы такой дороже. Кстати пришёл в идеале, царапин, вмятин нет. Настроен с завода хорошо, все скоростя переключаются, тормоза тормозят.

Купить велосипед от 10 856 р.

Автомобильный сканер

S765de00d94c24f24b1f4aa0a6cc2140.jpg

Гаджет сканирует и удаляет ошибки в системе автомобиля. В отличие от распространенных OBD 2 вся информация выдается на дисплее устройства. Работает от сети.

Из отзывов: пришло очень быстро, обновил через пк, всё работает.

Купить сканер от 1 329 р.

Смарт-часы

S14e2828dea35480d9be8f25aa2df483.jpg

Устройство получило 1,85-дюймовый дисплей с TFT-матрицей, выдерживают погружение на глубину до 50 метров и имеют большинство функций мониторинга здоровья, включая уровень кислорода в крови, данные работы сердца, шагомер и измерение температуры тела. Можно отвечать на звонки через Bluetooth.


Из отзывов: хорошее соотношение цены и качества, быстрая доставка, множество функций, простое подключение к приложению, очень практичные часы с большим экраном.

Купить смарт-часы от 2 076 р.

Портативная мойка

Sc2b69849176c4ffb80c6b1a9f71295d.jpg

Этот гаджет поможет сэкономить средства на поездке в автомойку. Есть три режима подачи воды: мощная струя для очистки сложных загрязнений, для захвата большей площади автомобиля и спрей. Длительную работу обеспечивает аккумулятор на 30000 мА·ч.

Из отзывов: мойка рабочая, не надо ждать от нее производительности Керхера, но помыть машину, окна и т.д можно. Доставка мега быстрая, два дня в Смоленск. Продавцу отдельное спасибо за подарки, тряпочки очень понравились.

Купить портативную мойку 3 168 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Красная распродажа на AliExpress: топовые гаджеты со скидкой до 80%
Нашли на AliExpress чудо-щетку, которая преобразит всю вашу обувь. Недорого и практично!
Нашли практичную и недорогую зарядку в авто, которая не занимает прикуриватель

Рекомендации

Рекомендации

Найден способ покупать на AliExpress на 35% дешевле
6 практичных гаджетов с AliExpress для дома и работы

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+137
lokky
Один мусор.
26 минут назад
#