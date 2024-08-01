Большая распродажа пылесосов Roborock на AliExpress. Скидки до 50%

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Беспроводной пылесос Roborock Dyad Pro
Пылесос мощностью 17 000 Па легко справится с сухой и влажной уборкой. Есть система самоочистки и емкий аккумулятор, который продержиться до 40 минут от одного заряда.
Из отзывов: отличнейшая вещь!!! Есть с чем сравнить, дома есть все, и робот-пылесос, и паровая швабра, и обычный пылесос. Этот заменил все!!! Просто кайфую теперь. 2 этажа, трое детей (младшему год), кошка, уборка каждый день просто изматывала, с этим пылесосом все упростилось.
Купить Roborock Dyad Pro от 31 165 р (-4 040 р с купоном)
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Робот-пылесос Roborock Q7 MAX+
Модель с докстанцией мощностью 4200 Па приберется в квартире площадью до 300 кв м. Есть емкость для воды на 350 мл, а соответственно и опция влажной уборки.
Из отзывов: хороший робот. С подключением проблем не возникло. Есть кнопка переключения на русский язык. Инструкцию скачали. При первой уборке построил карту. Запустили на 49% убрал 50м2 быстро и нашел станцию. Подзарядился до 100% довольно скоро. Продолжили уборку. Рекомендуется 3 сухих уборки до влажной. Развлекаемся, очень довольны покупкой.
Купить Roborock Q7 MAX+ от 38 790 р (-5 477 р с купоном)
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Робот-пылесос Roborock S7 Max Ultra
Вариант для особо тщательной уборки. Его мощность выше предыдущих моделей — 5500 Па. Вам практически ничего не надо делать — у робота есть самоочистка, самопромывка салфетки и автовыгрузка мусора. Заряда хватает на 180 мин.
Из отзывов: робот-пылесос отличный, советую брать. Теперь вообще не представляю как жили без него. Запускаем каждый вечер, и каждый раз полный пылесборник (квартира 80 кв.м. 2 человека и 2 мопса). В квартире стало заметно чище!
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Робот-пылесос Roborock Q8 Max
Благодаря двойной резиновой щетке в связке с мощностью всасывания 5500 Па Q8 Max станет ультимативным помощником по дому. А 30 режимов мытья пола идеально справятся с влажной уборкой.
Из отзывов: все отлично, робота получил, протестировал, понравился. При построении карты реагирует на зеркальные двери, что естественно, удобно. Обращайте внимание при подключении к wi-fi, нужна частота 2.4 ггц
Купить Roborock Q8 Max от 34 385 р (-6 913 р с купоном)
Робот-пылесос Roborock S8
Устройство отлично подойдет для сухой и влажной уборки. Новая модель обладает увеличенной мощностью 6000 Па и в связке с системой фильтрации НЕРА поглощает даже самые мелкие частицы пыли. Заявленное время работы — до 2,5 часов.
Из отзывов: отличный пылесос. Быстро сконнектился с телефоном. Уборка хорошая, и влажная и сухая. Визуально полы сразу чище стали! Тряпка мягкая, не синтетическая, следов не оставляет. Немного тупит с порогами , но в 80% с ними справляется. Не блуждает! Четко идет по маршруту, ничего не сносит, все отмечает.
Купить Roborock S8 от 41 015 р (-3 591 р с купоном)
Беспроводной пылесос Roborock Flexi Pro
Легкий и мощный гаджет обладает силой всасывания до 17 000 Па и функцией адаптивной уборки. Устройство определяет тип загрязнения и самостоятельно регулирует мощность. Аккумулятора хватает 40 мин работы.
Из отзывов: Он очень прост в использовании, поскольку автоматически выполняет задачи по уборке одним нажатием кнопки, что дает мне больше времени, чтобы наслаждаться жизнью. Самое главное, он работает очень тихо и не помешает отдыху вашей семьи. Настоятельно рекомендуется всем.
Купить Roborock Flexi Pro от 45 328 р (-2 963 ₽ с купоном)
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