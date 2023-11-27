«Черная пятница» на AliExpress: 6 функциональных гаджетов для дома и развлечений

Артем
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«Черная пятница» в самом разгаре, а мы продолжаем искать полезные гаджеты по выгодным ценам.

По традиции мы собрали все полезные ссылки для удобной навигации по скидкам:


А также представляем нашу подборку интересных и полезных гаджетов

Портативная ретро-консоль Anbernic RG353V

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Несмотря на свои компактные размеры, эта консоль способно на многое. Консоль запускает игры разных поколение, начиная от «Денди», заканчивая PSP. Можно играть в транспорте или дома на большом экране — есть подключение к телевизору по WI-Fi или через HDMI. Кроме того гаджет можно использовать как геймпад. В память уже загружено около 4000 игр, но можно докинуть скачанные с интернета. У продавца есть разные варианты объемов памяти и дополнительные аксессуары, но без них ценник значительно приятнее.

Из отзывов: лучшая вертикальная консоль скромных размеров, которая существует на сегодняшний день. Лучше всех брендов вместе взятых, будь то в powerkiddy или даже Nintendo.

Купить консоль Anbernic RG353V от 9600 р.

Планшет Telecast T45HD

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Гаджет получил 10-дюймовый Full HD дисплей с IPS-матрицей. За производительность отвечает 8-ядерный процессор и 8 ГБ оперативки. Есть слот под сим и карту памяти. Версия глобальная с русским языком. 

Из отзывов: отличный планшет! Ничуть не хуже известных брэндов. Экран большой и яркий, сенсор хороший, звук тоже качественный и громкий, памяти много, приложения работают без сбоев, игры тоже. Для моих нужд подходит идеально. 

Купить планшет Teclast T45HD от 10 912 р.

Эндоскоп с дисплеем

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В отличие от аналогов, подключаемых к смартфону, гаджет поставляется с собственным дисплеем. Не надо переживать о совместимости с ОС или искать сторонние приложения. В комплекте идут дополнительные насадки для извлечения предметов из труднодоступных мест.

Из отзывов: работает отлично. Три уровня яркости подсветки, аккумулятор на 2600 mAh. В комплекте ловушки (магнитная, крючок, зеркальце) и USB-кабель. Кабель жестковат и неудобен, типа 4мм алюминиевой проволоки. Испытал в деле — очень полезный инструмент.

Купить эндоскоп от 1 212 р.

Портативный жесткий диск Seagate

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Если простые USB-флешки это слишком мало, а SSD-диски через чур дорого, это идеальный способ для переноса больших объемов информации без переплат. Проверенный бренд, скорость — 130 МБ/с и компактный корпус. В наличие варианты на 500 ГБ и 1 ТБ.

Из отзывов: упакован очень хорошо. Все работает, объем 931 ГБ, есть инструкция на русском языке. На компе распознаётся китайскими иероглифами, пришлось переименовывать.

Купить HDD Seagate от 1 601 р.

Ретроигровой геймпад для ПК

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Сделан специально для поклонников консоли «Сега». Подключение по USB-порту и 6-кнопочное управление — идеальный вариант для игры через эмуляторы.

Из отзывов: лучший Проводной USB-геймпад для SEGA на AliExpress! Качественные материалы и сборка. Длина провода 1,75 м. В Windows определяется как Xbox 360 Controller for Windows. Лучше чем в детстве!

Купить геймпад от 1 140 р.

Набор отверток

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Набор станет отличным помощником в разборе любого вида устройств, а удобный кейс поместится в любую сумку или бардачок. В комплекте 46 бит, пинцет и шпатель.

Купить набор отверток от 1 361 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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