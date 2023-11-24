Что купить в «Черную пятницу» на AliExpress: собрали полезные ссылки и несколько полезных гаджетов

AliExpress не устает раздавать скидки. Вслед за распродажей 11.11 стартовала «Черная пятница», которая продлится до 1 декабря.
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А также представляем нашу подборку интересных и полезных гаджетов
Электронная книга
Отличный подарок для любителей читать везде и много. В отличие от смартфона, электронные чернила не напрягают глаза и максимально похожи на настоящую бумагу. 16 ГБ хватит для загрузки обширной библиотеки, а аккумулятор емкостью 2000 мАч протянет несколько недель на одном заряде.
Из отзывов: все соответствует, есть : русский язык, wi-vi, блютуз, стерео динамики, гнездо 3,5 jack, подсветка, сенсорный экран, из 16 ГБ памяти остается 12 ГБ для книг, порт USB-C, читает множество форматов, ставится обложка или картинка для спящего режима.
Купить электронную книгу от 5 015 р.
Bluetooth-гарнитура Jabra Storm
Бренд зарекомендовал себя, как один из лучших производителей автомобильных гарнитур. Данная модель отличается удобным держателем на ухе, клавишами управления на нем и двойному микрофону для четкой и надежной связи.
Из отзывов: отличная гарнитура. Есть голосовой помощник. Звук отличный, есть с чем сравнить. Лет десять использую только Jabra.
Купить гарнитуру Jabra Storm от 1 690 р.
Светящийся кабель для зарядки смартфона
Преимущество этого проводка — подсветка. Если смартфон стоит на зарядке, его будет просто найти даже в темнотие. Кроме того, кабель поддерживает быструю зарядку. Длинна — 1 метр. Не забудьте уточнить какой тип разъема вам нужен.
Из отзывов: полностью соответствует описанию. Свои функции выполняет, выполнен аккуратно. Замечательное зарядное устройство. Здорово когда даже зарядка телефона, может поднять настроение.
Купить кабель от 168 р.
Подставка для наушников с подсветкой и портами
У любого гаджета должно быть свое место, даже у наушников. Тем более эта подставка подключается по проводу к ПК или ноутбуку и имеет дополнительные порты для флешки, клавиатуры, мышки или других USB-аксессуаров. RGB-подсветка понравится геймерам, а если надоест, ее можно отключить.
Купить подставку с подсветкой от 1 506 р.
Беспроводная колонка Anker Soundcore Flare Mini
Эта малышка не только порадует объемным звуком, но и станет хорошим украшением на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Звук воспроизводится по Bluetooth и готов играть до 12 часов от одного заряда. Также есть функция объединяющая несколько колонок в единую аудиосистему.
Из отзывов: колонка бомба, дает жару, все работает, басы норм, автономность тоже!
Купить колонку Anker Soundcore Flare Mini от 3 608 р.
Смартфон Xiaomi POCO C65
Несмотря на скромный ценник POCO C65 — это стильный дизайн, экран на 6,7 дюма с частотой 90 Гц, камера и аккумулятор, который продержится до 20 часов от одного заряда. Версия глобальная, а значит никакой мороки с прошивками и понятный русский язык.
Купить смартфон POCO C65 от 12 878 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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