Что купить в «Черную пятницу» на AliExpress: собрали полезные ссылки и несколько полезных гаджетов

Артем
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AliExpress не устает раздавать скидки. Вслед за распродажей 11.11 стартовала «Черная пятница», которая продлится до 1 декабря.

По традиции мы собрали все полезные ссылки для удобной навигации по скидкам:



А также представляем нашу подборку интересных и полезных гаджетов

Электронная книга

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Отличный подарок для любителей читать везде и много. В отличие от смартфона, электронные чернила не напрягают глаза и максимально похожи на настоящую бумагу. 16 ГБ хватит для загрузки обширной библиотеки, а аккумулятор емкостью 2000 мАч протянет несколько недель на одном заряде.

Из отзывов: все соответствует, есть : русский язык, wi-vi, блютуз, стерео динамики, гнездо 3,5 jack, подсветка, сенсорный экран, из 16 ГБ памяти остается 12 ГБ для книг, порт USB-C, читает множество форматов, ставится обложка или картинка для спящего режима.

Купить электронную книгу от 5 015 р.

Bluetooth-гарнитура Jabra Storm

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Бренд зарекомендовал себя, как один из лучших производителей автомобильных гарнитур. Данная модель отличается удобным держателем на ухе, клавишами управления на нем и двойному микрофону для четкой и надежной связи.

Из отзывов: отличная гарнитура. Есть голосовой помощник. Звук отличный, есть с чем сравнить. Лет десять использую только Jabra.

Купить гарнитуру Jabra Storm от 1 690 р.

Светящийся кабель для зарядки смартфона

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Преимущество этого проводка — подсветка. Если смартфон стоит на зарядке, его будет просто найти даже в темнотие. Кроме того, кабель поддерживает быструю зарядку. Длинна — 1 метр. Не забудьте уточнить какой тип разъема вам нужен.

Из отзывов: полностью соответствует описанию. Свои функции выполняет, выполнен аккуратно. Замечательное зарядное устройство. Здорово когда даже зарядка телефона, может поднять настроение.

Купить кабель от 168 р.

Подставка для наушников с подсветкой и портами

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У любого гаджета должно быть свое место, даже у наушников. Тем более эта подставка подключается по проводу к ПК или ноутбуку и имеет дополнительные порты для флешки, клавиатуры, мышки или других USB-аксессуаров. RGB-подсветка понравится геймерам, а если надоест, ее можно отключить.

Купить подставку с подсветкой от 1 506 р.

Беспроводная колонка Anker Soundcore Flare Mini

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Эта малышка не только порадует объемным звуком, но и станет хорошим украшением на рабочем столе или прикроватной тумбочке. Звук воспроизводится по Bluetooth и готов играть до 12 часов от одного заряда. Также есть функция объединяющая несколько колонок в единую аудиосистему. 

Из отзывов: колонка бомба, дает жару, все работает, басы норм, автономность тоже!

Купить колонку Anker Soundcore Flare Mini от 3 608 р.

Смартфон Xiaomi POCO C65 

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Несмотря на скромный ценник POCO C65 — это стильный дизайн, экран на 6,7 дюма с частотой 90 Гц, камера и аккумулятор, который продержится до 20 часов от одного заряда. Версия глобальная, а значит никакой мороки с прошивками и понятный русский язык. 

Купить смартфон POCO C65 от 12 878 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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