Что купить по распродаже 11.11 на AliExpress

Наступила самая долгожданная распродажа года, которая продлится до 18 ноября. В этот период AliExpress сбрасывает цены на огромное количество товаров известных брендов.
Чтобы не заблудиться в обилии скидок мы собрали все полезные ссылки для удобной навигации по сайту:
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Также в период распродажи действует акция «Больше = дешевле», и бонусы при первой покупке: от 1111 рублей AliExpress дарит 1111 баллов кэшбека.
А мы как всегда представляем подборку гаджетов интересных гаджетов.
Механическая клавиатура K3
Механическая клавиатура порадует не только качеством исполнения, но и приятной ценой. Гаджет имеет традиционную RGB-подсветку и съемный кабель, а компактные габариты позволяют носить устройство с собой. На выбор предоставляется две модели: с красными или синими свтчами, что влияет на громкость работы и отзывчивость нажатия. Не забудьте уточнить о русской раскладке.
Из отзывов: отличная клавиатура, особенно за свою цену, запечатано все хорошо, синие свитчи отрабатывают резво, приятный звук и хорошее ощущение от клавиш. Клава коннектится по съемному usb-c проводу, что определенно очень удобно.
Купить клавиатуру К3 от 2 798 р.
Увлажнитель воздуха Xiaomi
Ультразвуковой увлажнитель получил резервуар на 5 л воды, этого хватит на 15 часов непрерывной работы. Есть три режима: летний, с кондиционером и зимний. При желании можно добавить аромамасла для приятного запаха в квартире.
Из отзывов: отличный увлажнитель, большой объем, хорошо справляется со своей задачей. Когда заканчивается вода сам выключается. Работает совсем бесшумно, луж вокруг себя не оставляет, воду заливать легко, вместимость очень достойная.
Купить увлажнитель от 2 690 р.
Эхолот для зимней рыбалки
Устройство поможет найти рыбное место, а также определить глубину водоема и температуру воды. Диапазон действия — до 100 м. Работает эхолот на встроенных аккумуляторах.
Из отзывов: удобный, компактный, упакован отлично. Проверил на водоеме — глубину показывает, температуру тоже, пробовал работу через дно деревянной лодки, справляется. Настройки простые, есть инструкция на русском.
Набор сигнальных маячков
Брелоки достаточно прикрепить к предмету, а в случае их утери нажать соответствующую клавишу на пульте. Звуковой сигнал быстро подскажет, где затерялась помеченная пропажа.
Из отзывов: полезная штука, выручала уже не один раз. Помогает найти потерянные вещи, например, ключи — когда торопишься, а они, как назло, куда-то подевались. Батарейки в комплекте.
Купить маяки от 1 719 р.
Домашняя сигнализация
Гаджет прикрепляется к потолку, соединяется со смартфоном и в случае попадания дыма оповестит пользователя об угрозе. Там можно вовремя узнать о загоревышейся проводке и предотвратить пожар.
Из отзывов: без проблем настроил в приложении Smart Life, срабатывает уверенно даже от сигаретного дыма примерно через секунд 7 после начала обкуривания. Уведомления в приложение приходят (сигнал дыма, сигнал отключения питания). За неделю работы ушло 5% заряда батареек.
Купить сигнализацию от 645 р.
Автомобильная подставка для номера телефона Baseus
Номер телефона выкладывается на магнитном цилиндре и подскажут, как с вами связаться если случилось что-то непредвиденное. Аксессуар размещается на панели автомобиля, а дынные можно в любой момент скрыть.
Купить магнитную подставку от 959 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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