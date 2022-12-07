Эта коробочка с AliExpress сделает вас профи фотосъёмки

Мы нашли на AliExpress светильник, который пригодится любому, кто увлекается фотосъёмкой и обладает чувством прекрасного. Он миниатюрный (умещается в ладони), очень удобный и универсальный.Этот светильник позволяет установить красивое постановочное освещение при съёмке небольших объектов, чтобы они выглядели на фотографиях максимально привлекательно, будто бы сняты профессиональным фотографом. Цвет и яркость освещения можно настроить, а в комплекте есть несколько насадок и диффузоров — например, для рассеянного, мягкого или сфокусированного света.Светильник обладает аккумулятором, который заряжается через USB Type-C, заряда хватает на несколько часов работы в зависимости от яркости освещения. На экране отображаются настройки, а на корпусе есть сенсорная панель для изменения цвета. Благодаря встроенному в корпус магниту, светильник можно прикрепить к металлической поверхности. Также предусмотрен стандартный резьбовой крепёж на штатив.Судя по отзывам, покупатели довольны этим товаром. Они в основном берут такой светильник для полупрофессиональной съёмки на смартфон. Некоторые покупают сразу по несколько штук, чтобы создавать эффекты перехода из одного цвета в другой.