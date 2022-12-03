Удлинитель розетки со встроенной зарядкой для смартфона отдают по классной цене на AliExpress

Ни один современный человек не может обойтись без качественного зарядного устройства. А после того, как некоторые производители, вроде Apple, перестали класть блок питания в комплект к своим продуктам, вопрос о покупке качественного и универсального зарядника стал еще более актуальным.
Сейчас на AliExpress предлагают интересный девайс. Популярный китайский бренд Ugreen разработал удлинитель для розетки со встроенным блоком питания. Устройство получило две обычные розетки, два порта USB-A и один порт USB-C. Через встроенные разъемы девайс умеет заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки с мощностью до 30 Ватт.
Узнать цену и приобрести удлинитель с зарядным устройством можно вот здесь. А если вам нужно что-то помощнее, чем 30 Ватт, то обратите внимание на похожее устройство от Baseus с одной розеткой и мощностью встроенных портов до 100 Ватт.