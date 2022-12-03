AliExpress

Удлинитель розетки со встроенной зарядкой для смартфона отдают по классной цене на AliExpress

Олег

Ugreen


Ни один современный человек не может обойтись без качественного зарядного устройства. А после того, как некоторые производители, вроде Apple, перестали класть блок питания в комплект к своим продуктам, вопрос о покупке качественного и универсального зарядника стал еще более актуальным.

Сейчас на AliExpress предлагают интересный девайс. Популярный китайский бренд Ugreen разработал удлинитель для розетки со встроенным блоком питания. Устройство получило две обычные розетки, два порта USB-A и один порт USB-C. Через встроенные разъемы девайс умеет заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки с мощностью до 30 Ватт. 

Ugreen

Узнать цену и приобрести удлинитель с зарядным устройством можно вот здесь. А если вам нужно что-то помощнее, чем 30 Ватт, то обратите внимание на похожее устройство от Baseus с одной розеткой и мощностью встроенных портов до 100 Ватт. 

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Комментарии

John Doe
+636
John Doe
2500₽ — многовато за удлинитель.
Вчера в 20:43
#
s_medik
+3168
s_medik John Doe
Согласен, обычный пилот на 5 розеток 500₽ + зарядка с USB-A и USB-C на 20W — 350₽, умножим на 2.
В итоге за 1200₽ мы получаем 3 сетевые розетки + 2 USB-A + 2 USB-C.
Вчера в 23:26
#
+21
NYX
Проверенный пилот Xiaomi 3 usb + 3 розетки = 700руб.
Вчера в 21:42
#
+479
Paspartu NYX
Но без type-c
Сегодня в 01:08
#
+21
NYX Paspartu
божички, какое упущение.
Сегодня в 07:32
#
s_medik
+3168
s_medik
«Устройство получило две обычные розетки, два порта USB-С и один порт USB-A».

На фото я вижу два USB-A и один USB-C.
Вчера в 23:21
#