Фестиваль скидок на AliExpress: 8 практичных и функциональных гаджетов

На AliExpress продолжается распродажа в честь Фестиваля Дракона и продлится до 15 мая. Мы собрали ссылки для удобной навигации в одном месте и выбрали несколько интересных и выгодных предложений.
На главной странице распродажи вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой.
Ссыслки на категории для удобного поиска по скидкам фестиваля:
- Главная страница распродажи
- Центр Купонов
- Больше=дешевле
- Новинки электроники
- Активности в теплый сезон
- Хиты китайских брендов
Портативный насос Baseus
Гаджет компактный, поместится даже в бардачке. Быстро накачает спустившее колесо автомобиля или велосипеда, а на отдыхе надует мячик или надувной матрас. Давление подаваемого воздуха регулируется клавишами. Также есть встроенный фонарик с режимом мерцания SOS.
Из отзывов: мячик накачал отлично, колесо самоката тоже. Фонарик работает, правда не очень ярко, но это не важно, т.к. он тут бонусом. При работе немного греется. Для облегчения закручивания на ниппель штуцер смазал силиконовой смазкой.
Купить портативный насос Baseus от 3 555 р.
24-дюймовый Full HD-монитор с частотой 165 Гц
Дисплей получил IPS-матрицу с разрешением 1920×1080, запас яркости 300 нит, широкий угол обзора 178° при соотношение сторон — 16:9. Монитор подойдет как для выполнения рабочих задач (офисные программы, интернет, соцсети), так и для игр.
Купить монитор от 10 547 р.
Беспроводная лампа Baseus на магните
Светильник состоит из двух частей: клейкой основы, которая крепится на любую поверхность и лампы с магнитом. Питание идет от встроенного аккумулятора или с помощью комплектного USB-кабеля.
Из отзывов: хорошая лампочка, для ночника или локального освещения очень хорошо подходит. В комплект входит: сама лампа, держатель магнитный и провод для зарядки.
Купить беспроводную лампу Baseus от 1 798 р.
Смартфон OnePlus 10T
Смартфон снабдили AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма, процессором Snapdragon 8+ Gen 1, оперативной памятью 16 ГБ и встроенной 256 ГБ. За качество фото отвечает тройная камера 50+8+2 МП и сэлфи-камера на 16 МП. Аккумулятор 4800 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 150 Вт. Глобальная версия с русским языком.
Из отзывов: глобальная версия с евровилкой. Быстрая доставка. Спасибо.
Купить смартфон OnePlus 10T от 37 015 р.
Зарядный кабель USB-C на 60 Вт
Кабель Rocoren выполнен в прочной матерчатой оплетке от заломов и изгибов. Основание штекера — металлическое. Провод поддерживает быструю зарядку мощностью 60 Вт. У продавца также есть варианты на 100 Вт и 240 Вт. Длину также можно выбрать при заказе.
Из отзывов: качественный кабель, брала для пауэрбанка тоже от Rocoren, поддерживает быструю зарядку, приятный, стильный кабель. Доставка быстрая.
Купить зарядный кабель от 198 р.
Рация Baofeng UV 5R
Надежный способ связи, где не ловят мобильные телефоны. Гаджетом активно пользуются на охоте или рыбалке. Дальность действия: до 5 км в черте города и до 10 км на местности без зданий и преград. Есть фонарь, звуковой сигнал тревоги, можно слушать радио. В комплект входят: рация, антенна, съёмный аккумулятор, докстанция с блоком, шнурок на руку и клипса на ремень.
Из отзывов: упаковано на совесть, небольшая помятость коробки, но не критично. Каждый элемент упакован в отдельный пакет, даже рация работала при проверке. Заказом доволен.
Купить рацию Baofeng от 1 185 р.
Смартфон Oukitel C33
Бюджетный гаджет подойдет в качестве рабочей «звонилки» с неплохими характеристиками. Дисплей 6,8 дюйма, 8 ГБ оперативки, камера на 50 МП и ёмкий аккумулятор мощностью 5150 мА·ч.
Купить смартфон Oukitel C33 от 8 701 р.
Беспроводная мышь Baseus
Гаджет пригодится для тех кто привык работать или играть по ночам — клавиши и колесико бесшумные. Чувствительность курсора составляет 1600 dpi. Мышка работает от 1 пальчиковой батареи и продержится до 540 дней в режиме ожидания. Подключается через USB-коннектер, который прячется рядом с отсеком батареи и не потеряется при транспортировке.
Купить беспроводную мышь Baseus от 711 р.
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